Samsung integra Perplexity às TVs Vision AI no Brasil

A Samsung começou a liberar no país o Perplexity para sua nova geração de televisores Vision AI, ampliando o papel das smart TVs para além do entretenimento. Até então, os modelos da marca já ofereciam a assistente Bixby e o Copilot, da Microsoft. Agora, usuários de TVs Q7F ou superiores passam a contar também com o Perplexity integrado diretamente ao sistema.

A novidade reforça um movimento claro da Samsung: transformar a TV em um ponto central de acesso à informação. Segundo Alexandre Gleb, gerente de produtos de TV da empresa no Brasil, a integração de inteligências artificiais generativas faz com que o aparelho deixe de ser apenas uma tela para filmes e séries e passe a funcionar como um hub inteligente, capaz de responder perguntas, sugerir conteúdos e apoiar tarefas do dia a dia.

Na prática, o Perplexity chega como parte do Vision AI Companion, uma camada de software que reúne diferentes modelos de linguagem em um único ambiente. A ativação acontece de forma simples, ao pressionar e segurar o botão “início” do controle remoto. A partir daí, o usuário pode fazer perguntas mais complexas, buscar informações contextuais ou receber recomendações personalizadas, tudo em uma interface pensada para a experiência na TV.

Um dos diferenciais está na integração nativa com o sistema das TVs Vision AI. As respostas e sugestões funcionam de maneira contínua, seja durante transmissões ao vivo, no Samsung TV Plus ou dentro de aplicativos de streaming. O Vision AI Companion também opera em até 10 idiomas.

Com a atualização, as TVs Vision AI passam a oferecer três assistentes baseados em inteligência artificial, todos disponíveis sem custo adicional inicial. A Bixby ganha uma atuação mais ampla, deixando de ser apenas um atalho de comandos para responder perguntas sobre qualquer tema, inclusive relacionadas ao conteúdo que está sendo exibido na tela. O Perplexity Pro, por sua vez, pode ser usado para pesquisas mais elaboradas, criação de roteiros de viagem ou consultas acadêmicas, com gratuidade nos primeiros 12 meses. Já o Copilot Pro foca em tarefas mais produtivas, como escrita de textos, e-mails e edição de documentos, também com acesso gratuito nesse período.