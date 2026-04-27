Maio: melhor catálogo de cinema da TV paga está no HBO Mundi

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O canal de TV por assinatura HBO Mundi montou um grade de programação para maio com bom gosto e acesso irrestrito ao cofre da Warner. Maio de 2026 traz um catálogo de 68 títulos únicos — filmes e séries — que atravessam de 1980 a 2026 sem abrir mão da qualidade, com um equilíbrio raro entre estreias quentes, clássicos de prestígio e produções brasileiras que vão muito além do cumprimento de cota.

O evento do mês: Paul Thomas Anderson abre maio em dupla

O canal não desperdiça o dia 1º de maio. A grade começa às 6h da manhã com Magnólia (1999) — três horas e oito minutos de Paul Thomas Anderson, Tom Cruise, Julianne Moore e Philip Seymour Hoffman — e emenda às 9h10 com o aguardadíssimo Uma Batalha após a Outra (One Battle After Another, 2025), o novo filme do mesmo diretor.

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Estrelado por Leonardo DiCaprio e Sean Penn — dois vencedores do Oscar dividindo a tela sob a direção de PTA —, o thriller de ação baseado no romance de Thomas Pynchon acompanha Bob Ferguson (DiCaprio), um ex-revolucionário paranoico arrastado de volta ao caos quando seu inimigo de longa data, o coronel Lockjaw (Penn), ameaça a vida de sua filha. É a estreia mais relevante da grade e uma das principais apostas do cinema norte-americano de 2025. O título aparece nove vezes no mês, com exibições confirmadas nos dias 1, 3 e 13 — sempre ocupando o slot das 22h no terceiro domingo.

O primetime das 22h: um festival de cinema de autor

O slot principal do HBO Mundi em maio é, consistentemente, um dos mais refinados da TV paga brasileira. Uma noite típica da semana oferece:

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20h — filme de médio porte ou cine de autor

— filme de médio porte ou cine de autor 22h — o título de maior destaque do dia

— o título de maior destaque do dia 23h45 — um segundo filme, frequentemente mais arrojado ou de nicho

Alguns dos títulos que ocupam as 22h ao longo do mês:

Faça Ela Voltar (Bring Her Back, 2025, dir. Danny e Michael Philippou) — terror psicológico dos diretores de Talk to Me, com Sally Hawkins. Aparece quatro vezes no mês, sinal claro de aposta do canal.

(Bring Her Back, 2025, dir. Danny e Michael Philippou) — terror psicológico dos diretores de Talk to Me, com Sally Hawkins. Aparece quatro vezes no mês, sinal claro de aposta do canal. A Substância (The Substance, 2024, dir. Coralie Fargeat) — vencedora do Oscar de Melhor Roteiro Original, com Demi Moore e Margaret Qualley, nos dias 16 e 22.

(The Substance, 2024, dir. Coralie Fargeat) — vencedora do Oscar de Melhor Roteiro Original, com Demi Moore e Margaret Qualley, nos dias 16 e 22. Triângulo da Tristeza (Triangle of Sadness, 2022, dir. Ruben Östlund) — Palma de Ouro em Cannes, comédia corrosiva com Woody Harrelson, nos dias 18 e 23.

(Triangle of Sadness, 2022, dir. Ruben Östlund) — Palma de Ouro em Cannes, comédia corrosiva com Woody Harrelson, nos dias 18 e 23. The Alto Knights (2025, dir. Barry Levinson) — Robert De Niro no papel duplo de dois mafiosos rivais, nos dias 6 e 26.

(2025, dir. Barry Levinson) — Robert De Niro no papel duplo de dois mafiosos rivais, nos dias 6 e 26. A Cozinha (La Cocina, 2024, dir. Alonso Ruizpalacios) — drama mexicano com Rooney Mara, vencedor do Urso de Prata em Berlim, nos dias 24 e 29.

(La Cocina, 2024, dir. Alonso Ruizpalacios) — drama mexicano com Rooney Mara, vencedor do Urso de Prata em Berlim, nos dias 24 e 29. Blade Runner: The Final Cut (1982, dir. Ridley Scott) — Harrison Ford no clássico absoluto de ficção científica, nos dias 6 e 31.

A noite de terror de 5 de maio

Na noite de segunda-feira, dia 5, o HBO Mundi monta uma programação temática de terror que vai das 20h10 à madrugada:

20h10 — Faça Ela Voltar (2025)

(2025) 22h00 — A Hora do Pesadelo (A Nightmare on Elm Street, 1984, Wes Craven)

(A Nightmare on Elm Street, 1984, Wes Craven) 23h35 — A Morte do Demônio (The Evil Dead, 1981, Sam Raimi)

(The Evil Dead, 1981, Sam Raimi) 01h05 — Eu Vi o Brilho da TV (I Saw the TV Glow, 2024, Jane Schoenbrun)

É uma curation que parte do terror contemporâneo, passa pelos fundadores do slasher clássico e encerra com um dos filmes de horror mais perturbadores e premiados dos últimos anos — tudo em sequência, sem corte. Não é acidente: é programação intencional.

Séries: Privilèges, Irma Vep e um dia inteiro com Olivier Assayas

Além dos filmes, três séries se destacam na grade de maio:

Privilèges (2026, França) — série francesa inédita que ocupa o slot das 21h em múltiplas noites, com cinco episódios exibidos no mês. Com produção de 2026, é um dos títulos mais recentes da grade — um lançamento que o canal antecipa com densidade de exibição.

Irma Vep (2022, dir. Olivier Assayas) — no dia 16 de maio, o HBO Mundi reserva o dia inteiro para a minissérie de oito episódios estrelada por Alicia Vikander, transmitindo tudo de uma vez das 14h às 22h. É uma das melhores séries da HBO dos últimos anos, e a maratona completa no mesmo dia é o formato ideal para quem ainda não assistiu.

1978 (2025, Argentina) — thriller de terror dos irmãos Onetti que aparece na madrugada do dia 22, como extensão orgânica do apetite do canal por cinema de gênero com qualidade.

Brasil no HBO Mundi: além da cota

O canal apresenta cinco títulos com produção brasileira em maio — e nenhum deles parece estar ali apenas para cumprir obrigação regulatória:

A Vida Invisível (2019, Karim Ainouz) — drama premiado em Cannes, exibido quatro vezes no mês, incluindo duas vezes no primetime das 22h (dias 7 e 17 e 21). É o título brasileiro com mais exibições da grade, o que indica uma aposta editorial real.

(2019, Karim Ainouz) — drama premiado em Cannes, exibido quatro vezes no mês, incluindo duas vezes no primetime das 22h (dias 7 e 17 e 21). É o título brasileiro com mais exibições da grade, o que indica uma aposta editorial real. A Herança (2024, João Cândido Zacharias) — terror brasileiro no primetime das 20h35 no dia 10, com reprise ao longo do mês.

(2024, João Cândido Zacharias) — terror brasileiro no primetime das 20h35 no dia 10, com reprise ao longo do mês. Astronauta: Propulsão (2024, animação) — série de animação de ficção científica exibida no pré-primetime dos dias 4 a 8 e 18 a 19, com os seis episódios da primeira temporada.

(2024, animação) — série de animação de ficção científica exibida no pré-primetime dos dias 4 a 8 e 18 a 19, com os seis episódios da primeira temporada. Coisa de Menino (2023, dir. Paula Buarque e Tatiana Issa) — documentário exibido episódio a episódio de 11 a 15 de maio, com reprise em 27 a 29, abordando masculinidade e criação de meninos no Brasil.

(2023, dir. Paula Buarque e Tatiana Issa) — documentário exibido episódio a episódio de 11 a 15 de maio, com reprise em 27 a 29, abordando masculinidade e criação de meninos no Brasil. Os Penetras (2012, Andrucha Waddington) — na madrugada do dia 1º, mais leve e descompromissado que o restante do catálogo.

A presença de A Vida Invisível e A Herança no primetime principal — e não apenas no pré-primetime ou em horários de baixa audiência — distingue o HBO Mundi de todos os vários outros canais da TV paga brasileira. Aqui, o conteúdo brasileiro compete de igual para igual com os demais títulos da grade.

O que a grade revela sobre o HBO Mundi em maio

Com 34 dos 68 títulos únicos lançados a partir de 2020 — mais da metade do catálogo — e 11 filmes de 2025, o HBO Mundi é o canal com a grade mais contemporânea e editorialmente coesa. Não há maratona de franquia, não há piloto automático: cada título parece ter sido escolhido com critério de curadoria.

A comparação com os outros canais do mesmo grupo é inevitável — enquanto o TNT Series passa o mês todo com The Mentalist e o Space entrega 616 episódios de CSI, o HBO Mundi oferece Gus Van Sant, Coralie Fargeat, Karim Ainouz e Paul Thomas Anderson no mesmo mês. São estratégias de programação completamente distintas para audiências completamente distintas — e o Mundi aposta claramente no espectador que escolhe o que quer assistir, não no que aceita o que está passando.

E você, qual desses títulos ainda está na sua lista de pendências — e o HBO Mundi te convenceu a finalmente assistir?