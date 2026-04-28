‘Vem aí uma nova Sky’: post misterioso revela rebranding da operadora

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Os assinantes (e observadores atentos do mercado de TV paga) foram surpreendidos neste início de semana por uma série de postagens enigmáticas nas redes sociais oficiais da SKY Brasil. Com a frase “Vem aí, uma nova Sky” (com “Sky escrito em caixa baixa), a maior operadora de TV por satélite (DTH) do país indicou o início de uma nova fase, que deve passar por uma reformulação completa de sua identidade visual.

​O movimento sugere que a operação brasileira, controlada pelo Grupo Werthein, deve finalmente unificar sua marca com as versões da Sky em outros países, como Reino Unido, Irlanda, Itália, Alemanha e Áustria.

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​Fim da logo “diferentona”?

​Historicamente, a Sky Brasil manteve uma identidade visual ligeiramente distinta de suas contrapartes europeias, que já adotam há anos um logotipo mais minimalista e moderno, caracterizado por letras minúsculas e uma tipografia proprietária fluida. Os posts de spoiler publicados pela operadora, um deles, inclusive, brincando com a pixelização da marca, deixam claro que o visual clássico está com os dias contados.

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​A mudança é vista pelo mercado como um passo necessário para a modernização da companhia, alinhando a percepção de marca no Brasil com o padrão de qualidade e inovação tecnológica associado à Sky na Europa, especialmente em tempos de forte concorrência com os serviços de streaming e TV conectada.

​Sem datas oficiais

​A equipe do Além da Tela procurou oficialmente a assessoria de imprensa da Sky Brasil para obter detalhes sobre o cronograma de mudanças.

​No entanto, até o fechamento desta reportagem, a operadora não se pronunciou sobre o assunto.