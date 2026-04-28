‘Vem aí uma nova Sky’: post misterioso revela rebranding da operadora

Os assinantes (e observadores atentos do mercado de TV paga) foram surpreendidos neste início de semana por uma série de postagens enigmáticas nas redes sociais oficiais da SKY Brasil. Com a frase “Vem aí, uma nova Sky” (com “Sky escrito em caixa baixa), a maior operadora de TV por satélite (DTH) do país indicou o início de uma nova fase, que deve passar por uma reformulação completa de sua identidade visual.
O movimento sugere que a operação brasileira, controlada pelo Grupo Werthein, deve finalmente unificar sua marca com as versões da Sky em outros países, como Reino Unido, Irlanda, Itália, Alemanha e Áustria.
Fim da logo “diferentona”?
Historicamente, a Sky Brasil manteve uma identidade visual ligeiramente distinta de suas contrapartes europeias, que já adotam há anos um logotipo mais minimalista e moderno, caracterizado por letras minúsculas e uma tipografia proprietária fluida. Os posts de spoiler publicados pela operadora, um deles, inclusive, brincando com a pixelização da marca, deixam claro que o visual clássico está com os dias contados.
A mudança é vista pelo mercado como um passo necessário para a modernização da companhia, alinhando a percepção de marca no Brasil com o padrão de qualidade e inovação tecnológica associado à Sky na Europa, especialmente em tempos de forte concorrência com os serviços de streaming e TV conectada.
Sem datas oficiais
A equipe do Além da Tela procurou oficialmente a assessoria de imprensa da Sky Brasil para obter detalhes sobre o cronograma de mudanças.
No entanto, até o fechamento desta reportagem, a operadora não se pronunciou sobre o assunto.