Rapidinhas: Reviravolta de PC Siqueira na Record, fim de ciclo no SBT e final da Champions na TNT

O Além da Tela está no Threads! Participe das nossas conversas e acompanhe as novidades. Seguir

Publicidade

O domingo (17 de maio) chega com os bastidores da televisão brasileira em clima de reformulação profunda e o mercado internacional de entretenimento em meio a crises de audiência e boicotes. De investigações criminais polêmicas na TV aberta a movimentações estratégicas nas grades e plataformas de streaming, o Além da Tela separou os fatos que vão dominar as conversas nos próximos dias. Confira o giro semanal:

Domingo Espetacular traz reviravolta e contesta suicídio de PC Siqueira

A edição de hoje do Domingo Espetacular promete chocar o público com uma grande reportagem de Roberto Cabrini. O jornalista reconstrói os últimos momentos do youtuber PC Siqueira, morto em dezembro de 2023. A família do influenciador contesta a perícia oficial de suicídio e apresenta o parecer de um perito particular que aponta para estrangulamento e homicídio. A equipe da Record é a primeira a entrar no apartamento do crime e traz uma entrevista tensa com a ex-namorada do youtuber, Maria Luiza Watanabe. O programa ainda marca a estreia de Cíntia Chagas em um quadro com Narcisa Tamborindeguy.

O Além da Tela está no WhatsApp! Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

SBT e Deive Leonardo encerram parceria de comum acordo

O SBT e o evangelista Deive Leonardo decidiram encerrar sua trajetória de projetos conjuntos na emissora. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes, mas os espectadores não ficarão sem conteúdo imediatamente: os programas que já foram gravados continuarão sendo exibidos normalmente na grade até o dia 19 de julho. A emissora agradeceu ao religioso pelas mensagens de fé e pela conexão verdadeira criada com o público da TV aberta.

TNT Sports define equipe para final histórica da Champions League

A TNT Sports já escalou seu time de peso para a transmissão da grande final da UEFA Champions League 2025/26, marcada para o dia 30 de maio na HBO Max e na TNT. André Henning narra o duelo inédito entre PSG e Arsenal direto de Budapeste, acompanhado pelos comentários de Vitor Sergio Rodrigues e Marcelo Bechler, além de Taynah Espinoza na apresentação. Com reportagens de Arthur Quezada, Clara Albuquerque e Tati Mantovani, a marca inicia sua 11ª temporada consecutiva cobrindo a decisão e tentando quebrar os recordes digitais que já passam de 11 bilhões de impressões.

Publicidade

Eurovisão 2026 tem queda histórica no YouTube após boicote político

A grande final do festival Eurovisão 2026, realizada neste sábado (16) em Viena, amargou uma queda de 14,7% em sua audiência média no YouTube em comparação ao ano anterior. O tombo coincide com o boicote de países de peso como Espanha, Irlanda e Países Baixos, que se recusaram a participar em protesto ao apoio da organização a Israel em meio aos conflitos no Oriente Médio. No campo musical, a grande vencedora da polêmica edição foi a cantora búlgara Dara, com o hit Bangaranga.

Camisa 24: DiaTV faz “esquenta” sem compromisso técnico para a Copa

Nesta segunda-feira (18), das 16h30 às 18h, a DiaTV promove uma live especial para preparar o terreno para o “Camisa 24”. Sob o comando de Diva Depressão (Edu e Fih) e Camila Fremder, a atração promete reagir à convocação da Seleção Brasileira com muita irreverência e foco no entretenimento pop, deixando as análises táticas de lado. O objetivo é aproximar o público que ama o evento da Copa do Mundo, mas prefere fugir das mesas redondas tradicionais de esportes.

Semana decisiva: Libertadores e Sul-Americana na ESPN

Os torneios continentais prometem paralisar os torcedores brasileiros a partir de terça-feira (19) nos canais ESPN e no Disney+. O Fluminense recebe o Bolívar pela Libertadores às 19h, enquanto o São Paulo encara o Millonarios pela Sul-Americana mais tarde. Na quarta-feira, é a vez de Palmeiras x Cerro Porteño e o duelo pesado entre Santos x San Lorenzo, fechando a rodada na quinta com o Atlético-MG diante do Cienciano e o Corinthians visitando o Peñarol no Uruguai.

Escritora Patrícia Melo debate feminicídio no “Provoca”

O Provoca da TV Cultura recebe nesta terça (19), às 22h30, a escritora Patrícia Melo. Em conversa com Marcelo Tas, a autora do livro Mulheres Empilhadas reflete sobre sua densa pesquisa etnográfica no Acre a respeito do feminicídio e a violência contra a mulher. Patrícia analisa o papel do Estado na proteção das vítimas e faz um alerta contundente sobre relacionamentos abusivos, destacando que a agressão verbal é a porta de entrada para a violência física.

Telecine lança campanha para impulsionar lançamentos no streaming

Até o dia 29 de maio, o Telecine realiza uma grande campanha de marca com foco em mídia externa e chamadas exclusivas nos intervalos da TV Globo. A ação visa bombar as estreias de seu catálogo digital, com destaque principal para o suspense A Empregada, estrelado por Sydney Sweeney e Amanda Seyfried. Os filmes Truque de Mestre: o 3º Ato e Mãe Fora da Caixa também ganham holofotes na estratégia de atração de novos assinantes.

TV 3.0: TIM debate o futuro da televisão aberta em São Paulo

A evolução da experiência do consumidor de mídia será o tema central de uma roda de conversa promovida pela TIM nesta segunda-feira (18), em São Paulo. O debate focado no desenvolvimento da TV 3.0 e na transformação digital do setor audiovisual será liderado pelo criador do canal Be!Tech, Felipe Betechers. O encontro gratuito contará com executivos da operadora e especialistas em inteligência artificial para discutir a fusão definitiva da conectividade móvel com a radiodifusão.

Dança das cadeiras: Operadoras mudam canais no streaming e satélite

O mercado de distribuição de sinais segue em constante ajuste. No serviço Só Play, a semana foi de muitas novidades com a entrada de canais populares da internet como Acelerados, Desimpedidos e Fatos Desconhecidos TV, além da EuroNews; em contrapartida, deixam a grade canais como Astral TV e PlayTV.Horse. Já a plataforma Newco Play adicionou o radical Fuel TV, enquanto na recepção via satélite (TVRO do StarOne D2), a TV Maná Brasil encerrou oficialmente suas transmissões no canal 122.