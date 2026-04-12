Rapidinhas: SNL alfineta Trump, vazamento de Avatar na Paramount e Champions na HBO Max

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O domingo (12) chega com o mundo do entretenimento em polvorosa. Entre sátiras políticas ácidas, vazamentos acidentais de blockbusters e uma reestruturação profunda no jornalismo americano, o Além da Tela separou o que você precisa saber para não ficar por dentro de tudo. Confira o nosso giro semanal:

SNL: Trump, Tiger Woods e o caos diplomático

O Saturday Night Live deste final de semana não poupou ninguém. Na pele de Donald Trump, James Austin Johnson protagonizou uma série de ligações “urgentes” hilárias. De uma conversa desconexa com um Tiger Woods em reabilitação na Suíça até uma sátira sobre o polêmico discurso de Melania Trump (Chloe Fineman), o programa usou o humor para criticar o cenário político atual. Destaque para a participação de Colin Jost como Pete Hegseth, descrevendo o conflito no Irã com termos que deixariam qualquer diplomata de cabelo em pé.

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Nexstar desafia gigantes e prioriza NewsNation

A Nexstar Media Group, maior dona de emissoras locais nos EUA, deu um passo ousado para se desvincular das redes ABC, CBS e NBC. A empresa instruiu suas mais de 200 estações a substituírem os segmentos de notícias nacionais fornecidos pelas grandes redes por conteúdos da NewsNation, seu próprio canal a cabo. A manobra visa centralizar o controle editorial e aumentar a eficiência operacional, enquanto tenta frear o que muitos chamam de “morte lenta do jornalismo local”.

Erro crasso: Filme de “Avatar: Aang” vaza via e-mail

A Paramount vive um pesadelo digital. O aguardado filme animado de Avatar: O Último Mestre do Ar, que teve sua estreia nos cinemas cancelada para ir direto ao streaming, foi vazado na íntegra. O motivo? Um erro bizarro onde a Nickelodeon teria enviado o link da produção completa para um usuário comum via e-mail. Clips já circulam no X/Twitter, confirmando que a segurança digital da empresa segue vulnerável, lembrando os vazamentos de Bob Esponja em 2024.

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Champions League: Quartas de final pegam fogo na HBO Max

Prepare a pipoca: nesta terça (14) e quarta (15), a TNT Sports realiza a cobertura das decisões da UEFA Champions League. O destaque absoluto vai para a exclusividade da HBO Max nos duelos entre Bayern de Munique x Real Madrid e Liverpool x PSG. Na TV, a TNT exibe Atlético de Madrid x Barcelona e Arsenal x Sporting. Com pré-jogos detalhados e análises no Melhor da Liga, a plataforma de streaming consolida-se como a casa oficial do futebol europeu.

Disney+ anuncia “Zambrano”, nova série de humor ácido

O Disney+ deu início às gravações de Zambrano, série original estrelada por Gabriel Goity. Criada pela dupla Mariano Cohn e Gastón Duprat (de O Zelador), a trama acompanha um advogado criminalista de sucesso, mas com uma vida familiar desastrosa. Com produção executiva de Guillermo Francella, a série promete uma sátira afiada sobre o poder judiciário e a ambivalência moral.

“Ride Along 3”: Ice Cube e Kevin Hart preparam retorno

A Universal Pictures confirmou que uma terceira parcela da comédia policial Ride Along (Un Novato en Apuros) está em desenvolvimento. O roteirista Daniel Gold finalmente apresentou uma proposta que agradou tanto a Ice Cube quanto a Kevin Hart, após anos de ideias descartadas. A franquia, que já arrecadou quase US$ 300 milhões mundialmente, deve manter o diretor Tim Story e o produtor Will Packer no comando.

CNN Portugal e TVI lideram audiências em março

Em Portugal, a CNN Portugal completou 52 meses consecutivos na liderança dos canais de informação, alcançando 1,8 milhão de pessoas diariamente. Já no entretenimento, a TVI fechou o mês no topo com 14,3% de share, impulsionada pelo sucesso estrondoso das galas do Secret Story e o bom desempenho do programa matinal Dois às 10.

Canal Livre recebe Edinho Silva (PT)

Neste domingo (12), às 23h, o Canal Livre na Band recebe Edinho Silva, presidente do PT. O debate focará na estratégia para um eventual quarto mandato de Lula, a aproximação com os partidos de centro e os desafios de enfrentar uma oposição fragmentada no primeiro turno. A apresentação é de Rodolfo Schneider, com Mônica Bergamo e Fernando Mitre como entrevistadores.

Roda Viva: Diplomacia em tempos de crise

Na segunda-feira (13), o Roda Viva da TV Cultura recebe o embaixador Rubens Barbosa. Comandado por Ernesto Paglia, o programa discutirá a crise nas instituições multilaterais e o impacto dos conflitos bélicos na economia brasileira. É a chance de entender como o Brasil se posiciona em um cenário internacional cada vez mais instável e perigoso.

Fim de semana de maratona no AMC e Film&Arts

Para quem vai ficar em casa, o grupo AMC preparou uma curadoria de peso. O canal AMC exibe uma maratona da franquia Missão Impossível durante todo o domingo. No AMC Series, o destaque é a continuidade de The Walking Dead e Halt and Catch Fire. Já o Film&Arts aposta na sofisticação com o premiado Spotlight e concertos da Filarmônica de Berlim, garantindo cultura e adrenalina em uma única grade.