Streaming e rádio: Band faz cobertura especial da Convocação para a Copa 2026

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​O clima de Copa do Mundo já começa a tomar forma. Nesta segunda-feira, dia 18 de maio, o técnico Carlo Ancelotti anunciará oficialmente os 26 jogadores escolhidos para representar o Brasil no principal torneio de futebol do planeta, que este ano estreia um formato inédito com 48 equipes sediado por Estados Unidos, Canadá e México. Para registrar cada detalhe desse momento histórico, a Rádio Bandeirantes e a BandNews FM prepararam uma cobertura especial diretamente do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

​Mantendo a tradição de marcar presença em todas as edições do mundial, a Bandeirantes entra no ar ao vivo do evento a partir das 16h com o programa Esporte em Debate. Os jornalistas Ricardo Capriotti, Alexandre Praetzel, João Paulo Cappellanes e Leandro Quesada comandam a atração, trazendo análises aprofundadas, comentários imediatos sobre os escolhidos e as primeiras repercussões da lista final de Ancelotti.

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​No mesmo horário, a BandNews FM dedica sua grade vespertina, das 16h às 18h, para acompanhar a definição do elenco. A emissora contará com a participação dos repórteres Marcelo do Ó, Alinne Fanelli e Guilherme Faria direto do Rio de Janeiro, trabalhando em conjunto com Fábio França e Jussie Cunha, que comandam os estúdios em São Paulo para apresentar as expectativas em torno das decisões do treinador italiano. O balanço completo dos nomes selecionados para buscar o hexacampeonato segue no período da noite, a partir das 21h40, no BandNews na Área, sob o comando de Mauricio Ferreira, Leonardo Fontes, Bernardo Ramos e Mauro Beting.

​Para acompanhar toda a transmissão e não perder nenhum nome da lista, os ouvintes de São Paulo podem sintonizar as frequências 107.3 MHz (Bandeirantes) e 96.9 MHz (BandNews FM). Quem preferir o ambiente digital poderá assistir à cobertura em tempo real nos canais oficiais das emissoras no YouTube e pelo Bandplay, app de streaming gratuito do grupo.