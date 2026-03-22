Rapidinhas: BTS na Netflix, Disney+ e Record fecham acordo e a estreia do SNL UK

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O domingo (22) chega com movimentações que prometem redesenhar o mapa do streaming e da TV aberta no Brasil. De um comeback histórico do K-pop na Netflix a uma parceria inédita entre a Disney e a Record, o mercado de entretenimento mostra que a integração entre plataformas é a palavra de ordem em 2026. Confira o que rolou de mais importante no nosso giro semanal.

BTS para o mundo: Comeback histórico na Netflix

O exército de fãs do BTS parou a internet neste sábado (21). A Netflix transmitiu ao vivo a apresentação BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG, direto da Praça Gwanghwamun, em Seul. O evento celebrou o lançamento do novo álbum do grupo, marcando o retorno triunfal de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. Foi, sem dúvida, o “comeback da década”, unindo a tradição coreana com o alcance global do streaming.

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Acordo histórico: Disney+ e Record (Seriella) juntos

Em uma manobra estratégica surpreendente, o Disney+ anunciou uma parceria com a produtora Seriella para exibir as superproduções da Record. O contrato prevê estreias simultâneas entre a plataforma e a TV aberta. Entre os destaques estão a nova versão de Ben-Hur (2026), com 50 episódios, e Amor em Ruínas. A parceria reforça o interesse do Mickey em conteúdos locais de forte apelo popular, como as tramas bíblicas brasileiras.

SNL UK: Estreia sólida derruba gigantes em Londres

A primeira edição do Saturday Night Live U.K., exibida pelo Sky One, mostrou que o formato de Lorne Michaels tem fôlego fora dos EUA. Estrelando Tina Fey e Graham Norton, o programa atraiu 226 mil espectadores, superando a exibição de Missão: Impossível no Channel 4. O desempenho foi quatro vezes maior que a maior atração de entretenimento da Sky, consolidando o humor ao vivo como uma aposta vencedora no Reino Unido.

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Pluto TV exibe final da Libertadores Sub-20 ao vivo

O domingo de futebol é na faixa e no streaming. A Pluto TV transmite hoje, às 18h30, a grande final da CONMEBOL Libertadores Sub-20 2026. O Flamengo entra em campo contra o Santiago Wanderers, do Chile, em busca do seu terceiro título na competição. O jogo terá transmissão ao vivo e gratuita pelo canal Pluto TV Esportes, mostrando a força do modelo FAST no Brasil.

EBC na China: Parcerias e a chegada da “Red Note” no Brasil

Andre Basbaum, presidente da EBC, encerrou sua agenda oficial na China com acordos de peso. Além de uma parceria com o Shanghai Media Group, um dos maiores do país, Basbaum visitou a sede da Xiaohongshu (Red Note). A rede social, que já conta com 350 milhões de usuários, planeja iniciar operações no Brasil em breve, o que pode agitar o mercado de redes sociais por aqui.

Felca e a “Lei Felca” no Roda Viva

O youtuber Felca é o convidado do Roda Viva desta segunda-feira (23). O criador de conteúdo, que foi peça-chave na sanção do novo ECA Digital (apelidado de Lei Felca) após denunciar a exploração e sexualização de menores em lives, discutirá os impactos da legislação no ambiente digital. Sob o comando de Ernesto Paglia, a entrevista promete ser um divisor de águas sobre a responsabilidade das plataformas.

CNN Brasil: Cobertura total do Eloos Itatiaia

A CNN Brasil prepara uma operação de guerra para cobrir o fórum Eloos Itatiaia nesta segunda (23), em Belo Horizonte. Com foco em infraestrutura e cidades, a cobertura terá Daniel Rittner na mediação de painéis e Robson Rodrigues em entrevistas exclusivas no estúdio de vidro. O conteúdo será distribuído na TV, no portal e em uma playlist dedicada no YouTube, reforçando a vertical de negócios da emissora.

Canal Livre discute o fim da patente do Ozempic

O Canal Livre deste domingo (22) recebe especialistas para debater a obesidade e o impacto da chegada de medicamentos nacionais após o fim da patente da semaglutida (Ozempic/Wegovy). O programa analisa como o barateamento dessas “canetas emagrecedoras” pode ampliar o acesso pelo SUS e o papel da cirurgia bariátrica neste novo cenário. Vai ao ar às 23h, na Band.

A&E explora os bastidores das “Sex Tapes”

A série documental Segredos das Celebridades: Sex Tapes encerra sua temporada nesta terça (24). O episódio final, focado no Onlyfans, discute como figuras que antes tinham sua intimidade roubada (como Pamela Anderson) deram lugar a atores que hoje controlam e lucram com seu próprio conteúdo adulto. É uma análise crua sobre fama, consentimento e os novos negócios da indústria do entretenimento.

Expansão pública: UERN TV agora em sinal aberto

A rede nacional de comunicação pública ganhou um reforço importante. A UERN TV, de Mossoró (RN), agora opera no canal digital 20.1. A expansão é fruto de uma parceria com a EBC e o programa Brasil Digital. O novo sinal aberto leva o conteúdo acadêmico e regional para um raio de 40km, democratizando a informação no interior potiguar.