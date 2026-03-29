Rapidinhas: Anitta no SNL, Netflix sobe preços e debandada no SBT e Record

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O último domingo de março encerra o mês com movimentações sísmicas nos bastidores da TV e do streaming. De conquistas históricas da música brasileira no exterior a reajustes salgados nas mensalidades, o Além da Tela separou os fatos que vão impactar o seu bolso e a sua programação nos próximos dias. Confira o giro semanal:

Anitta faz história: Primeira brasileira no Saturday Night Live

A “Girl from Rio” acaba de quebrar mais uma barreira. O Universal+ anunciou que Anitta será a atração musical do lendário Saturday Night Live no dia 11 de abril. Ela é a primeira artista do Brasil a pisar no palco do humorístico americano. A cantora apresentará faixas de seu novo álbum, Equilibrium, com transmissão ao vivo para os assinantes brasileiros na madrugada do dia 12. A versão legendada chega ao app uma semana depois.

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Netflix sobe preços nos EUA (e o Brasil fica em alerta)

Prepare o bolso. A Netflix elevou os preços de todos os seus planos nos Estados Unidos pela segunda vez em 15 meses. O plano com anúncios subiu para US$ 8,99, enquanto o Premium agora custa US$ 26,99. Historicamente, quando o reajuste ocorre em solo americano, o Reino Unido e o Brasil costumam seguir o movimento em poucos meses. A empresa justifica a alta pelo investimento recorde em conteúdo e tecnologia de IA.

Mudanças nas bancadas: Léo Saballa na Record e adeus no SBT

O mercado de jornalismo e entretenimento está agitado. A Record Guaíba contratou Léo Saballa (ex-RBS) para assumir o Rio Grande Record e liderar projetos digitais, substituindo Simone Santos. Já no SBT, o diretor Rafael Bello encerrou um ciclo de 17 anos. Ele foi o responsável por implantar o formato moderno do Casos de Família com Christina Rocha. A saída foi em comum acordo, marcando o fim de uma era na emissora de Silvio Santos.

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The Morning Show: Sean Hayes entra para o elenco da 5ª temporada

A premiada série da Apple TV+ ganhou um reforço de peso. Sean Hayes, eterno Jack de Will & Grace, interpretará Wyatt, o irmão empresário de Bro (Boyd Holbrook). Ele se junta a um elenco que já conta com Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e os recém-chegados Jeff Daniels e Renee Rapp. A produção promete mergulhar ainda mais fundo nos bastidores conturbados do jornalismo americano na nova fase.

Mineração Verde: O alerta da Cedro na CNN Brasil

No programa É Negócio deste domingo (20h45), Lucas Kallas, da Cedro Participações, faz um alerta crítico: o Brasil pode sofrer com a falta de portos para escoar minério até 2030. Kallas defende o “minério verde” (pellet feed) como o futuro do setor para reduzir em 50% as emissões de carbono. Ele também revela que, se a China “gripar”, a mineração brasileira corre risco de “pneumonia”, dada a dependência extrema da exportação.

Semana Santa no History: A jornada de “O Peregrino”

A partir desta segunda-feira (30), o History exibe uma maratona especial da série original O Peregrino. O jornalista Jorge Said percorre os cinco continentes para registrar os rituais e manifestações de fé mais emocionantes da humanidade. Serão dois episódios diários, às 23h40, explorando desde florestas sagradas até montanhas remotas, em uma imersão cultural perfeita para o período de reflexão da Semana Santa.

Guerra e Energia: Debate necessário na TV Brasil

O programa Brasil no Mundo deste domingo (19h30) analisa os rumos do conflito no Irã e seus impactos imediatos no setor de energia. Com mediação de Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, o debate recebe o economista Cloviomar Cararine (DIEESE) para discutir como a crise afeta o mercado de trabalho e as tratativas de transição energética no Brasil em meio à instabilidade global.

Vivo tem novo CFO: Rodrigo Monari assume o cargo

A Vivo anunciou Rodrigo Rossi Monari como seu novo Chief Financial Officer (CFO), a partir de 2 de abril. Com 26 anos de casa no Grupo Telefónica, Monari substitui David Melcon. A movimentação reforça a estratégia da operadora em promover talentos internos para liderar a eficiência operacional e a digitalização de processos em um mercado de telecomunicações cada vez mais convergente.

DirecTV reformula pacote MySports contra o YouTube TV

Para tentar frear o avanço do YouTube TV, a DirecTV relançou seu pacote MySports por US$ 65 mensais nos EUA. A estratégia foi “enxugar” canais de notícias para focar 100% em transmissões esportivas e grandes redes abertas. É uma resposta clara à tendência de pacotes “skinny bundles”, onde o assinante paga apenas pelo nicho que consome, priorizando competições ao vivo em vez de variedades.

Tecnologia: SES encomenda 28 novos satélites meoSphere

A operadora de satélites SES fechou um pedido histórico de 28 satélites de órbita média (MEO) com a K2 Space. O objetivo é criar a rede meoSphere até 2030, aumentando a velocidade de dados global e reduzindo o tamanho das antenas terrestres. O projeto será compatível com o programa europeu IRIS2, garantindo soberania digital e conectividade 5G em áreas remotas.

O fim de uma era: FanDuel TV inicia encerramento

O canal linear FanDuel TV (antigo TVG), pioneiro nas transmissões de turfe (corridas de cavalo) nos EUA desde 1999, será descontinuado nos próximos 20 meses. A empresa vai focar todos os recursos em suas plataformas de apostas digitais e aplicativos. Mais de 100 cargos serão eliminados até o final de 2026, refletindo a morte lenta dos canais de nicho na TV a cabo em favor do engajamento direto via app.