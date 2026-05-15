Cansado da TV tradicional? Conheça a DiaTV, o canal dos ‘influencers’

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Se você busca uma TV que fale a língua da internet, com diversidade, humor e agilidade, a DiaTV é o seu lugar. O canal é o maior exemplo da creator economy aplicada ao streaming gratuito (FAST), oferecendo uma estrutura profissional com o frescor que só a internet possui.

Em apenas dois anos de operação, o canal acumulou a marca histórica de 5,5 bilhões de visualizações apenas em suas transmissões ao vivo no YouTube. Mas o sucesso não para por aí: a emissora se tornou o canal de entretenimento número 1 dentro da Samsung TV Plus.

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O que tem na programação da DiaTV?

A emissora conta com uma média de seis horas de programas inéditos todos os dias, e com uma grade dinâmica, pensada para quem não desgruda das redes sociais. Atualmente, são 62 programas no portfólio, somando mais de 1.600 episódios que cobrem diversos nichos:

Talk Shows e variedades: Entrevistas com celebridades e influenciadores em formatos leves e descontraídos. Publicidade

Reality Shows e competições: Formatos originais que geram engajamento massivo e dominam as redes sociais durante as exibições.

Cultura Pop e humor: Programas que analisam os memes do momento, notícias dos famosos e o cotidiano com um olhar satírico.

Games e Estilo de Vida: Conteúdo focado em tendências, moda e o universo gamer.

Onde assistir à DiaTV gratuitamente?

A DiaTV nasceu no digital e hoje está espalhada pelas maiores plataformas de TV gratuita via internet do Brasil. Confira onde sintonizar a transmissão 24 horas:

Samsung TV Plus: Líder na categoria de entretenimento da plataforma. Basta acessar a lista de canais nativos.

LG Channels: Disponível para todos os modelos de Smart TV LG com sistema webOS.

YouTube: O “coração” da emissora, onde as transmissões ao vivo contam com interação direta via chat e um acervo completo de episódios passados.