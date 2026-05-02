Rapidinhas: O adeus do Ask Jeeves, Nárnia na Netflix e a briga pela Champions League

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O primeiro final de semana de maio marca o fim de uma era na internet e o início de disputas bilionárias que vão definir o que você assistirá nos próximos anos. Entre o adeus de um mordomo icônico e o anúncio de estrelas de Hollywood em novas adaptações, o Além da Tela preparou o resumo essencial para você não perder o fio da meada.

O fim de uma era: Ask Jeeves encerra atividades após 25 anos

A internet ficou um pouco menos “educada” neste 1º de maio. O Ask.com (originalmente Ask Jeeves) encerrou oficialmente suas operações após um quarto de século. Pioneiro ao permitir perguntas em linguagem natural — muito antes da IA ser moda —, o site imortalizou o mordomo Jeeves no imaginário digital dos anos 90. A controladora IAC decidiu descontinuar o motor de busca para focar em áreas mais rentáveis, encerrando um capítulo romântico da história da web.

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Nárnia na Netflix: Estreia de peso e elenco estelar

A Netflix finalmente revelou o cronograma para “Nárnia: O Sobrinho do Mago”, dirigido por Greta Gerwig. O filme chega aos cinemas em 12 de fevereiro de 2027 (com IMAX no dia 10) e ao streaming em 2 de abril do mesmo ano. O elenco é de tirar o fôlego: Meryl Streep, Daniel Craig, Carey Mulligan e Emma Mackey darão vida à origem do mundo criado por C.S. Lewis. É a aposta máxima da plataforma para consolidar sua presença nas grandes bilheterias globais.

Champions League 2027-2031: Disney e Paramount dividem os direitos

A UEFA anunciou os vencedores da licitação para os próximos ciclos da Champions League. No Brasil, a Warner Bros. Discovery manteve a exclusividade total (TNT/HBO Max). Já na América Latina hispânica e México, houve uma mudança drástica: Disney+ e Paramount+ dividirão os direitos em 50% cada. A surpresa fica para a Paramount, que havia cancelado contratos esportivos recentemente, mas decidiu investir pesado no maior torneio de clubes do mundo para garantir relevância regional.

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Roku lança primeiro DVR em nuvem para TV ao vivo

A Roku deu um passo importante para os cord-cutters nos EUA. A plataforma lançou sua primeira funcionalidade de Cloud DVR, disponível inicialmente para assinantes do Peacock Premium Plus através do The Roku Channel. A ferramenta permite pausar, retroceder e dar replay em eventos ao vivo e esportes (como NBA e Premier League) sem a necessidade de hardware externo. É o streaming se aproximando cada vez mais das conveniências da TV a cabo tradicional.

Crise no streaming: Assinantes processam fusão Paramount/WBD

Um grupo de assinantes do Paramount+ entrou com uma ação antitruste em San Francisco para tentar barrar a compra da Warner Bros. Discovery pela Paramount Skydance (avaliada em US$ 110 bilhões). O processo alega que a fusão destruirá a concorrência em três frentes: distribuição de streaming premium, jornalismo nacional (unindo CBS e CNN) e lançamentos cinematográficos, resultando em mensalidades mais altas e menos diversidade de conteúdo.

NBC cancela “Mentes Extraordinárias” e “Stumble”

A temporada de “foice” começou na TV americana. A NBC confirmou o cancelamento do drama médico “Mentes Extraordinárias”, estrelado por Zachary Quinto, que sofria com baixas audiências lineares. A comédia “Stumble” também não terá segunda temporada, apesar das boas críticas. Enquanto isso, a veterana Law & Order segue na corda bamba, com rumores de uma temporada final reduzida para 2027.

Gray Media expande império de TV local nos EUA

Em uma transação de US$ 171 milhões, a Gray Media finalizou a compra de 10 estações de TV da Allen Media Group. O negócio fortalece a presença da Gray em mercados do Sul e Meio-Oeste americano, criando duopólios estratégicos em cidades como Huntsville e Evansville. A movimentação reflete a consolidação agressiva da TV local nos EUA, buscando eficiência operacional frente ao crescimento do digital.

Pesadelo na Cozinha: Jacquin enfrenta bar sem alma no Planalto Paulista

Nesta terça-feira (5), às 22h30, Erick Jacquin encara um dos desafios mais humanos da 5ª temporada de Pesadelo na Cozinha. O chef vai ao “Bar do César”, na zona sul de São Paulo, para tentar salvar um empresário de 72 anos que está no limite da exaustão. Entre funcionários desrespeitosos e desperdício excessivo, Jacquin terá que injetar identidade em um negócio que sobrevive apenas pela proximidade com o aeroporto de Congonhas.

Café Filosófico: O corpo como ostentação social

No Café Filosófico deste domingo (3), às 20h na TV Cultura, Tainá Müller recebe a antropóloga Silvia Naidin. O debate gira em torno de como o corpo feminino se tornou um projeto de investimento econômico e moral no Brasil. Naidin analisa a diferença entre a “ostentação artificial” das classes populares e o investimento no “natural fake” das classes altas, revelando como a estética organiza as hierarquias sociais no país.