InícioStreaming

TV aberta perde audiência na Itália, mas streaming cresce em 2025

Relatório da autoridade reguladora italiana mostra queda generalizada na audiência linear enquanto plataformas de SVoD batem recorde de horas assistidas.

Por Ricardo Marques
Seguir
Publicidade

A audiência da televisão tradicional na Itália segue em queda livre — e os dados de 2025 não deixam margem para otimismo. O Observatório anual da AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) confirma uma retração de 2,5% no horário nobre e de 2,8% na média diária em comparação com 2024. Na contramão, as plataformas de streaming por assinatura registraram um salto de 20,2% no tempo total de navegação só em dezembro.

Mediaset ultrapassa a Rai no horário nobre

O destaque entre as emissoras lineares ficou com a Mediaset, que assumiu a liderança no prime time com quase 7 milhões de espectadores e 37,6% de share — um crescimento de 3% sobre o ano anterior. A Rai, historicamente dominante, viu sua audiência no mesmo horário cair 7%, recuando para 6,8 milhões de espectadores (36,4% de share).

WhatsApp

Na audiência diária total, a Mediaset também liderou com 3 milhões de espectadores (37,5% de share), embora tenha registrado leve queda. A Rai ficou logo atrás, com 2,9 milhões e recuo de 5,1%. Grupos como Warner Bros. Discovery e Comcast/Sky também encolheram. A exceção positiva ficou por conta da Cairo Communication/La7, que cresceu 4,6%, alcançando 437 mil espectadores na média diária.

Streaming bate recorde de horas assistidas

O cenário do SVoD italiano segue em expansão. Em dezembro de 2025, as plataformas pagas atingiram 15,8 milhões de usuários únicos — alta de 1,8% sobre dezembro de 2024. No acumulado do ano, o ranking ficou assim:

Publicidade
  • Netflix: 8,5 milhões de usuários únicos (+3,3%)
  • Prime Video: 7,2 milhões (+0,6%)
  • Disney+: 3,7 milhões (+0,9%)
  • Now (Sky): 1,3 milhão (-2,5%)

O tempo total de navegação nas plataformas de SVoD chegou a quase 46 milhões de horas em dezembro, um salto de 20,2% em relação ao ano anterior. A Netflix, após um período de retração, voltou a crescer timidamente em horas assistidas (+0,6%).

VoD gratuito cresce em usuários, mas perde engajamento

As plataformas gratuitas de vídeo sob demanda também apresentaram leve alta em usuários únicos em dezembro, chegando a 35,3 milhões (+0,3%). Os sites da News Mediaset lideraram com 21,4 milhões de usuários, seguidos por RaiPlay (8,2 milhões) e Sky Sport (8,1 milhões). No entanto, o tempo total de navegação dessas plataformas caiu 3,3%.

Um caso à parte é o DAZN, serviço de streaming esportivo, que sofreu uma contração severa: as horas assistidas despencaram 37,5% em relação a 2024.

O que os números italianos dizem sobre o futuro da TV

O relatório da AGCOM reforça uma tendência que já se consolida em mercados europeus: a migração progressiva da audiência da TV linear para o streaming. A Itália, terceiro maior mercado audiovisual da Europa, serve como termômetro relevante. Se até a Rai — uma emissora pública com décadas de domínio — perde terreno, o recado é claro: a briga pela atenção do espectador se decide cada vez mais nas plataformas digitais.

E você, acredita que a TV aberta ainda tem fôlego para competir com o streaming, ou o destino é virar coadjuvante?

Publicidade

Leia também

0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos os comentários
Publicidade

Leiatambém

Publicidade

Leiamais