TV aberta perde audiência na Itália, mas streaming cresce em 2025

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A audiência da televisão tradicional na Itália segue em queda livre — e os dados de 2025 não deixam margem para otimismo. O Observatório anual da AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) confirma uma retração de 2,5% no horário nobre e de 2,8% na média diária em comparação com 2024. Na contramão, as plataformas de streaming por assinatura registraram um salto de 20,2% no tempo total de navegação só em dezembro.

Mediaset ultrapassa a Rai no horário nobre

O destaque entre as emissoras lineares ficou com a Mediaset, que assumiu a liderança no prime time com quase 7 milhões de espectadores e 37,6% de share — um crescimento de 3% sobre o ano anterior. A Rai, historicamente dominante, viu sua audiência no mesmo horário cair 7%, recuando para 6,8 milhões de espectadores (36,4% de share).

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Na audiência diária total, a Mediaset também liderou com 3 milhões de espectadores (37,5% de share), embora tenha registrado leve queda. A Rai ficou logo atrás, com 2,9 milhões e recuo de 5,1%. Grupos como Warner Bros. Discovery e Comcast/Sky também encolheram. A exceção positiva ficou por conta da Cairo Communication/La7, que cresceu 4,6%, alcançando 437 mil espectadores na média diária.

Streaming bate recorde de horas assistidas

O cenário do SVoD italiano segue em expansão. Em dezembro de 2025, as plataformas pagas atingiram 15,8 milhões de usuários únicos — alta de 1,8% sobre dezembro de 2024. No acumulado do ano, o ranking ficou assim:

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Netflix: 8,5 milhões de usuários únicos (+3,3%)

8,5 milhões de usuários únicos (+3,3%) Prime Video: 7,2 milhões (+0,6%)

7,2 milhões (+0,6%) Disney+: 3,7 milhões (+0,9%)

3,7 milhões (+0,9%) Now (Sky): 1,3 milhão (-2,5%)

O tempo total de navegação nas plataformas de SVoD chegou a quase 46 milhões de horas em dezembro, um salto de 20,2% em relação ao ano anterior. A Netflix, após um período de retração, voltou a crescer timidamente em horas assistidas (+0,6%).

VoD gratuito cresce em usuários, mas perde engajamento

As plataformas gratuitas de vídeo sob demanda também apresentaram leve alta em usuários únicos em dezembro, chegando a 35,3 milhões (+0,3%). Os sites da News Mediaset lideraram com 21,4 milhões de usuários, seguidos por RaiPlay (8,2 milhões) e Sky Sport (8,1 milhões). No entanto, o tempo total de navegação dessas plataformas caiu 3,3%.

Um caso à parte é o DAZN, serviço de streaming esportivo, que sofreu uma contração severa: as horas assistidas despencaram 37,5% em relação a 2024.

O que os números italianos dizem sobre o futuro da TV

O relatório da AGCOM reforça uma tendência que já se consolida em mercados europeus: a migração progressiva da audiência da TV linear para o streaming. A Itália, terceiro maior mercado audiovisual da Europa, serve como termômetro relevante. Se até a Rai — uma emissora pública com décadas de domínio — perde terreno, o recado é claro: a briga pela atenção do espectador se decide cada vez mais nas plataformas digitais.

E você, acredita que a TV aberta ainda tem fôlego para competir com o streaming, ou o destino é virar coadjuvante?