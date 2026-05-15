HBO e Telecine: as estreias de sábado (16/5) que valem o play

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A noite de sábado, 16 de maio, reserva programações bem distintas para os assinantes de HBO e Telecine Premium. A partir das 22h, a grade oferece uma tensão psicológica de alto nível em um lado e diversão animada para toda a família no outro. Os dois filmes já estão disponíveis no streaming.

Telecine Premium: A Empregada

Dirigido por Paul Feig, A Empregada acompanha Millie, uma jovem que aceita trabalhar como empregada doméstica em tempo integral para o casal rico Nina e Andrew Winchester — mas o que começa como uma oportunidade dos sonhos rapidamente se transforma em um jogo perigoso de segredos, sedução e poder.

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O filme é baseado no romance bestseller de Freida McFadden e tem no elenco Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar e Michele Morrone. A performance de Amanda Seyfried como Nina se destaca como o grande trunfo do filme, ancorado por reviravoltas imprevisíveis que mantêm o espectador em suspense até os créditos finais.

A recepção foi amplamente positiva. O longa acumula 73% de aprovação no Rotten Tomatoes e nota 6,8 no IMDb. A divisão entre críticos se concentra sobretudo no ritmo: a primeira metade é mais lenta, mas o filme entrega com força na reta final. O sucesso de bilheteria já garantiu uma sequência, com Sydney Sweeney e o diretor Paul Feig confirmados no projeto.

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HBO: Um Cabra Bom de Bola

Do lado da HBO, a pedida é família. Produzida pela Sony Pictures Animation, a animação acompanha Will, um pequeno bode que ganha a chance de sua vida ao entrar para um time profissional de roarball — um esporte de alta intensidade dominado pelos animais mais velozes e ferozes do mundo.

O filme marca a estreia de Tyree Dillihay na direção de longas-metragens e conta com elenco de vozes encabeçado por Caleb McLaughlin (Stranger Things), Gabrielle Union, o astro da NBA Stephen Curry, Nick Kroll, Nicola Coughlan (Bridgerton) e David Harbour.

O longa registra 85% de aprovação no Rotten Tomatoes e nota 6,7 no IMDb. A crítica é praticamente unânime em elogiar a animação visualmente deslumbrante — o estilo frenético, acelerado e hipnotizante já visto no Aranhaverso se repete aqui com algo menos psicodélico, mas tão veloz quanto. O ponto fraco, segundo a crítica, fica por conta do roteiro: a história carece de originalidade e o script peca pela preguiça, mas isso não compromete a experiência — especialmente para o público mais jovem.

Thriller de suspense ou animação colorida? A grade desta noite não obriga ninguém a escolher um só lado.

E você, vai preferir a tensão de A Empregada ou a diversão de Um Cabra Bom de Bola?