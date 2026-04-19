Rapidinhas: Nova grade da DiaTV, crise na BBC e doc-reality de MMA na Globo

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O domingo (19) chega com o mercado de mídia em ebulição. Enquanto o Brasil vê o amadurecimento da creator economy com anúncios robustos da DiaTV, a Europa enfrenta uma crise estrutural em seus modelos de radiodifusão tradicional. Da luta contra a pirataria na UE aos playoffs da NBA, o Além da Tela separou os fatos que definem a sua semana.

DiaTV 2026: Mônica Martelli, Sitcom e o “Olhar Pop” na Copa

A DiaTV parou o mercado com o evento “Todo Ano com Você”. A primeira TV feita por criadores anunciou uma grade ambiciosa para 2026: Mônica Martelli estreia o “Mônica Total”, enquanto a emissora lança sua primeira sitcom original, “Bom dia pra quem?”. O destaque para os fãs de esportes é o “Camisa 24”, onde Diva Depressão e Camila Fremder comentam a Copa do Mundo sob uma lente pop. Com 5,5 bilhões de views acumulados, a DiaTV prova que o modelo híbrido entre TV e internet é o futuro.

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BBC em choque: Corte de 2.000 empregos e rombo milionário

A BBC anunciou uma reestruturação drástica para economizar £500 milhões por ano. O plano prevê o corte de até 2.000 postos de trabalho (10% da força laboral). O diretor-geral interino, Rhodri Talfan Davies, alertou para o “abismo financeiro” entre o alcance da emissora e a arrecadação da taxa de licença, que tem sofrido com a inadimplência das famílias britânicas. A ordem agora é evitar o “fatiamento” de serviços e focar em mudanças estruturais profundas.

Globo estreia doc-reality ‘Bem-Vindo à Selva’

O universo do MMA ganha as telas da TV Globo no dia 22 de abril. O doc-reality ‘Bem-Vindo à Selva’ mergulha nos bastidores do “Fight do Milhão” do Jungle Fight. A produção acompanha a rotina exaustiva e os dramas pessoais de lutadores como Brena Cardozo e Arcângelo Anjo em busca do prêmio histórico de R$ 500 mil. É a aposta da emissora para capitalizar sobre a paixão nacional pelas lutas com uma narrativa visceral.

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União Europeia aperta o cerco contra IPTV e aparelhos

A luta contra a pirataria na Europa subiu de nível. A Aliança Audiovisual contra a Pirataria propôs à União Europeia medidas para impedir o uso de qualquer dispositivo que facilite o acesso não autorizado a conteúdos protegidos. A medida é polêmica porque pode afetar fabricantes de dispositivos legais que são “desviados” para o uso de IPTV pirata. O objetivo é asfixiar economicamente as redes ilegais que causam prejuízos bilionários aos detentores de direitos.

Playoff da NBA: Domingo de rodada dupla na ESPN 2

O fã de basquete não sai do sofá hoje. A ESPN 2 transmite uma rodada dupla eletrizante a partir das 14h, com o clássico do Leste entre Philadelphia 76ers e Boston Celtics. Logo depois, às 16h30, o Oklahoma City Thunder entra em quadra para enfrentar o vencedor do play-in (Warriors ou Suns). É o clima de pós-temporada elevando a temperatura da TV paga.

Independência em risco: EBU alerta a República Tcheca

A União Europeia de Radiodifusão (EBU) expressou preocupação com as reformas no modelo de financiamento da mídia pública na República Tcheca. Para a organização, qualquer mudança que exponha as emissoras à influência política fere o European Media Freedom Act. A EBU defende que o financiamento deve ser estável e previsível para garantir que o jornalismo público não se torne um joguete nas mãos do governo da vez.

Telecine traz os bastidores de Godard com ‘Nouvelle Vague’

Nesta terça-feira (21), o Telecine estreia o elogiado ‘Nouvelle Vague’, de Richard Linklater. O longa, que competiu em Cannes, recria o caos criativo de Jean-Luc Godard durante as filmagens de ‘Acossado’ (1960). Disponível no streaming (Globoplay/Prime Video) e com estreia no Telecine Premium às 22h, é uma carta de amor ao cinema francês e à juventude que rompeu as regras da sétima arte.

Recorde na Espanha: Pênaltis atraem 45% da audiência

O futebol segue imbatível na TV linear. Na Espanha, a vitória da Real Sociedad sobre o Atlético de Madrid congregou 5,2 milhões de telespectadores na RTVE. O momento dos pênaltis alcançou um share impressionante de 45,5%, provando que grandes eventos esportivos ao vivo continuam sendo o único produto capaz de paralisar quase metade de um país diante da tela.