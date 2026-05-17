Globoplay atinge marca histórica no streaming nacional

O Além da Tela está no Threads! Participe das nossas conversas e acompanhe as novidades. Seguir

Publicidade

​O mercado de streaming de vídeo no Brasil acaba de alcançar um marco histórico liderado pela produção nacional. Com os recentes lançamentos de “Pico dos Marins: O Caso do Escoteiro Marco Aurélio” e “Territórios – Sob o Domínio do Crime”, o catálogo de documentários originais do Globoplay ultrapassou oficialmente a marca de 100 títulos lançados. O número consolida a plataforma da Globo como a principal investidora do gênero documental no país, apostando em narrativas que misturam jornalismo investigativo, esporte, música e biografias.

​Essa estratégia editorial foca no que a plataforma chama de “brasilidade como conversa”, transformando crimes reais que chocaram o país, trajetórias de ídolos populares e contextos históricos em séries de grande engajamento. Desde a sua criação, o gênero se tornou uma das maiores fortalezas de audiência do serviço, rivalizando diretamente com grandes produções internacionais.

O Além da Tela está no WhatsApp! Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

​True Crime e Investigações

​Dentro do gênero true crime e documentários investigativos, o Globoplay coleciona alguns dos seus maiores fenômenos de repercussão. Estão disponíveis no catálogo produções aclamadas pela crítica e pelo público, como:

​ Vale o Escrito – A Guerra do Jogo do Bicho , que desvendou a máfia carioca;

, que desvendou a máfia carioca; ​ Boate Kiss – A Tragédia de Santa Maria , uma abordagem sensível sobre o caso;

, uma abordagem sensível sobre o caso; ​ Vale dos Isolados – O Assassinato de Bruno e Dom , focado na Amazônia;

, focado na Amazônia; ​O Testamento: O Segredo de Anita Harley.

​Biografias de Ídolos e Fenômenos Populares

​A cultura pop e a história da televisão brasileira ganham destaque na vertente biográfica, que atrai um público nostálgico e engajado nas redes sociais. O catálogo abriga obras marcantes sobre o entretenimento nacional, incluindo “Xuxa, o Documentário”, “Pra Sempre Paquitas”, “Sandy e Junior: A História” e os perfis musicais “Cazuza – Além da Música” e “Andar na Pedra – A História do Raimundos”.

Publicidade

​Homenagens póstumas e tributos em vida também resgatam o legado de lendas da teledramaturgia, com episódios dedicados a grandes autores e atores como Manoel Carlos, Fernanda Montenegro, Zezé Motta, Léa Garcia, Ary Fontoura, Lima Duarte, Laura Cardoso e Ayrton Senna (em “Senna por Ayrton”).

​Esporte como espelho social

​As produções esportivas do streaming exploram os bastidores do futebol e as personalidades polêmicas do meio além das quatro linhas. Documentários premiados como “Doutor Castor”, “A Mão do Eurico”, “Elza & Mané”, “Casão – Num Jogo Sem Regras” e “Predestinado” (focado no jogador Gabriel Barbosa, o Gabigol) criam retratos profundos sobre como o esporte molda a cultura nacional.

​Lançamentos para 2026

​Para 2026, o Globoplay já confirmou a chegada de novas produções originais. Entre os destaques estão “Meu Nome é Preta”, que celebra a trajetória de Preta Gil, e “Sócrates Brasileiro”, documentário dirigido pelo cineasta Walter Salles que resgatará a história do icônico e politizado craque do Corinthians e da Seleção Brasileira.