Rapidinhas: Novidades no Disney+, Brasileirão na Record e o futuro dos Simpsons

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O mundo da TV e do streaming não para — e nem a gente. Nesta semana, o Disney+ entrou de cabeça na era do vídeo vertical, uma animação aclamada chegou ao seu capítulo final e o futebol europeu ganhou espaço inédito na grade aberta brasileira. Da Champions League ao Judiciário, do Cariri à Espanha, tem muita coisa pra contar. Vem com a gente.

SBT Sports vai à Europa cobrir Champions League ao vivo

O SBT Sports desta semana saiu do estúdio e foi direto para o Velho Continente. João Venturi apresentou uma edição inédita gravada em campo: primeiro no St. James’ Park, em Newcastle, para mostrar os bastidores do confronto entre Newcastle e Barcelona; depois em Madri, para cobrir o duelo entre Real Madrid e Manchester City pelas oitavas de final da Champions League. O programa ainda exibiu os gols do Brasileirão, destaques de Libertadores e Copa do Brasil, e apresentou a nova camisa azul da Seleção para a Copa do Mundo. Uma edição diferente, que elevou o nível do jornalismo esportivo na TV aberta.

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Pedro Certezas renova com TNT Sports e segue no De Sola

A TNT Sports confirmou a renovação de contrato de Pedro Certezas, um dos nomes mais reconhecidos da linguagem que mistura humor e futebol no digital. Com mais de uma década na casa, ele é peça central do De Sola — canal com mais de 1,6 milhão de inscritos no YouTube — e responsável por sucessos como o viral De Sola a Dez. “Estou realmente muito feliz por continuar em casa”, disse o comunicador. Um acerto de contas que beneficia tanto a marca quanto o público.

Record transmite Cruzeiro x Vasco com exclusividade na TV aberta

Neste domingo (15), a partir das 20h, a Record exibe com exclusividade na TV aberta o confronto entre Cruzeiro e Vasco pelo Brasileirão. A narração é de Cléber Machado, com apresentação de Paloma Tocci e Bruno Laurence e reportagem ao vivo do Mineirão. O Cruzeiro segue na lanterna, ainda sem vitória no campeonato; já o Vasco chega em alta após vencer o Palmeiras na estreia de Renato Gaúcho — saindo inclusive da zona de rebaixamento. Jogo com história e com muita coisa em jogo.

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“História de Amor: JFK Jr. & Carolyn Bessette” é o fenômeno do Disney+

A série da FX disponível no Disney+ virou assunto obrigatório. Criada por Connor Hines e com produção executiva de Ryan Murphy, a produção reconstrói o romance entre John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette com apuro estético e figurinos de arquivo assinados por Rudy Mance. O apelo vai além do romance: a série reacendeu a nostalgia pelo minimalismo dos anos 1990, a estética do “menos é mais” que volta a ditar tendências. Novos episódios estreiam toda sexta-feira.

“Faster – No Limite da Velocidade” chega ao Telecine com Fórmula 1 e romance

O drama de ação francês estrelado por Paola Locatelli chegou ao catálogo do Telecine no streaming — acessível via Globoplay, Prime Video e operadoras de TV paga. No enredo, uma ex-piloto retorna ao automobilismo por uma academia de treinamento e se apaixona por seu principal rival no campeonato de Fórmula 1. Velocidade, competição e dilema emocional em 98 minutos. Para quem curte ação com um toque de romance europeu, vale o play.

Provoca debate o Judiciário brasileiro com constitucionalista na TV Cultura

Na terça-feira (17), Marcelo Tas recebe no Provoca o jurista e professor Conrado Hübner Mendes, especialista em Direito Constitucional. O tema é espinhoso e necessário: os limites do Judiciário, a liberdade de expressão e o conceito de “magistocracia”. “A crítica é um exercício para defender as instituições, não para miná-las”, afirma o convidado. O programa vai ao ar às 22h30 na TV Cultura — um dos raros espaços na televisão brasileira onde esse tipo de conversa acontece com profundidade real.

CNN Money estreia “Alta Voltagem”, programa semanal dedicado ao setor de energia

A CNN Brasil lançou nesta segunda-feira (16) o Alta Voltagem, nova atração da vertical de infraestrutura da emissora. Apresentado por Daniel Rittner, Robson Rodrigues e Fabricio Julião, o programa vai ao ar às 19h45 com foco em geração, distribuição, transição energética e regulação do setor elétrico. A estreia contou com Sandoval Feitosa, diretor-geral da ANEEL. Uma aposta certeira da CNN num nicho estratégico — e pouco explorado pelo jornalismo televisivo brasileiro.

BandNews FM chega ao Cariri cearense com transmissão ao vivo

A BandNews FM expandiu seu sinal no Nordeste e passou a operar na Região Metropolitana do Cariri, com sede em Juazeiro do Norte. A estreia foi nesta segunda-feira (16), durante o Jornal BandNews FM, com presença ao vivo da âncora Sheila Magalhães na cidade. A emissora passa a alcançar também municípios como Crato, Barbalha e Brejo Santo. Mais informação jornalística chegando a regiões que merecem cobertura de qualidade.

Primal chega ao fim com o último episódio da terceira temporada

Na segunda-feira (16), o Adult Swim exibiu o décimo e último episódio da terceira temporada de Genndy Tartakovsky’s Primal, encerrando uma das animações mais viscerais e aclamadas dos últimos anos. Spear enfrenta uma batalha decisiva ao lado de Fang e Mira num desfecho épico e brutal — como a série sempre prometeu ser. A produção de Genndy Tartakovsky, o mesmo criador de Samurai Jack e O Laboratório de Dexter, também estreia simultaneamente na HBO Max. Uma despedida à altura de uma obra singular.

Simpsons voltam a aparecer mais no Star Channel — mas a história é triste

A partir desta segunda-feira (16), Os Simpsons ganham mais espaço na grade do Star Channel para os feeds do México e Panregional, incluindo os maratonas que eram marca registrada do canal. A notícia é boa, mas serve como lembrete de uma queda: desde que o Fox Channel virou Star Channel em 2021, a série havia sido drasticamente reduzida na programação — de maratonas diárias para apenas dois episódios noturnos. Agora, parece que a Disney está corrigindo um erro que nunca deveria ter acontecido.

Finalissima 2026 entre Argentina e Espanha é cancelada

A esperada Finalissima entre Argentina e Espanha, marcada para o dia 27 de março no Qatar, não vai acontecer. O conflito armado no Oriente Médio inviabilizou a realização do evento no país e, após semanas de negociação para uma sede alternativa — com cogitações em Miami, Inglaterra e Portugal —, a UEFA confirmou neste domingo que não houve acordo com a AFA. A primeira proposta formal, de jogar no Santiago Bernabéu em Madri, foi rejeitada pelos argentinos. Uma pena para o futebol, mas a realidade geopolítica falou mais alto.

Disney+ lança o “Verts” — e o streaming virou TikTok de vez

O Disney+ oficializou o lançamento do Verts, um feed de vídeos verticais no aplicativo móvel nos Estados Unidos 9to5Mac, onde o usuário pode deslizar por cenas e momentos de filmes e séries do catálogo, adicioná-los à lista ou entrar direto na reprodução. A ideia é aumentar o engajamento diário e alcançar usuários que já estão acostumados a consumir conteúdo no TikTok e no Instagram Reels TechCrunch. Segundo a Disney, testes iniciais mostraram que o recurso impulsionou o engajamento na plataforma, resultado atribuído a um algoritmo avançado que torna o feed personalizado para cada usuário The Walt Disney Company. O lançamento internacional ainda não tem data confirmada — mas é só questão de tempo até chegar ao Brasil.