Rapidinhas: Copa 2026 no Prime Video, Globo caça delay e CNN processa Perplexity

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O último domingo de maio chega com o mercado de mídia e streaming acelerando os motores para o maior evento esportivo do planeta. A poucos dias da abertura da Copa do Mundo 2026, gigantes da tecnologia e da radiodifusão travam batalhas contra o delay nas transmissões e redefinem a entrega de conteúdo no ambiente digital. Confira os destaques no giro semanal do Além da Tela:

Copa do Mundo 2026: Prime Video transmitirá os 104 jogos via CazéTV

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O Prime Video anunciou um reforço de peso para a sua vertical de esportes no Brasil. A plataforma da Amazon exibirá todas as 104 partidas ao vivo da Copa do Mundo FIFA 2026 por meio do sinal da CazéTV, sem qualquer custo adicional para os membros Prime. A transmissão multiplataforma cobrirá a estreia da Seleção Brasileira (que conta com patrocínio da própria Amazon) no dia 13 de junho contra o Marrocos, às 19h, seguida pelos confrontos contra Haiti e Escócia na fase de grupos.

Globo promete tecnologia de baixa latência no Globoplay para o Mundial

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Para solucionar uma das maiores reclamações dos torcedores no streaming, a Globo desenvolveu uma tecnologia de baixa latência para o Globoplay. Durante a Copa do Mundo, a diferença de tempo entre a transmissão do aplicativo e a da TV aberta será de, no máximo, dois segundos. Os testes da novidade começaram em abril e visam eliminar o famoso “spoiler do vizinho” nos 57 jogos que o grupo transmitirá na TV Globo, SporTV e plataformas digitais.

Guerra de direitos: CNN processa a startup de IA Perplexity por plágio

A CNN abriu um processo judicial histórico contra a Perplexity no Tribunal do Distrito Sul de Nova York. A emissora de TV acusa a empresa de busca por Inteligência Artificial de copiar e distribuir ilegalmente milhares de reportagens, vídeos e imagens jornalísticas para alimentar seus serviços de IA, competindo diretamente com o canal de notícias. A CNN alega que tentou fechar um acordo de licenciamento no ano passado, sem sucesso, enquanto a Perplexity se defende afirmando que “fatos não têm direitos autorais”.

EBC e MinC assinam parceria para integrar o acervo da plataforma Tela Brasil

Durante a feira de audiovisual Rio2C, a EBC e o Ministério da Cultura selaram um acordo técnico para disponibilizar o catálogo da TV Brasil no aplicativo Tela Brasil. Ao todo, serão mais de 3.000 horas de conteúdo nacional icônico e de alta qualidade — incluindo programas consagrados como o Sem Censura e Samba na Gamboa. Para acessar a plataforma, que visa valorizar a produção cultural brasileira e reduzir a dependência de conteúdos estrangeiros, o usuário precisará apenas logar com sua conta gov.br.

DiaTV comandará a transmissão oficial da 30ª Parada LGBT+ de São Paulo

A DiaTV, em parceria com a APOLGBT-SP, será a emissora digital oficial responsável por transmitir a 30ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo no dia 7 de junho. Diretamente da Avenida Paulista, a cobertura contará com seis horas de programação ininterrupta ao vivo (das 12h às 18h) e envolverá cerca de 100 profissionais em estúdio e nos trios elétricos. O público também poderá acompanhar os bastidores presencialmente adquirindo ingressos para a plateia no Teatro YouTube.

MasterChef Brasil une futebol e culinária de estádio na Band

Na próxima terça-feira (2), às 22h30, o segundo episódio do MasterChef Brasil trará uma dinâmica que promete incendiar as cozinhas: pratos típicos de estádios de futebol do México, Inglaterra, Japão e Marrocos. Para julgar os 21 participantes remanescentes ao lado de Jacquin, Fogaça e Helena Rizzo, a Band convidou dez estrelas do seu elenco esportivo — incluindo os ex-jogadores Ronaldo Giovanelli, Cicinho e Edu Dracena, além dos narradores e jornalistas da casa.

Disney+ anuncia parceria de benefícios diários com a 99 no Brasil

Os assinantes do Disney+ no Brasil agora contam com uma nova vantagem integrada no superaplicativo da 99. Pelos próximos 12 meses, os clientes da plataforma de streaming terão direito a cupons de desconto de 50% em corridas de transporte e pedidos pelo 99Food. A estratégia visa engajar o usuário além das telas, unindo o entretenimento digital com facilidades e economia no cotidiano do consumidor brasileiro.

Karen Gillan entra para o elenco da 4ª temporada de “Falando a Real”

A aclamada comédia dramática da Apple TV+, Falando a Real (Shrinking), confirmou a adição da atriz Karen Gillan (Guardiões da Galáxia) para o elenco de sua quarta temporada. A produção indicada ao Emmy, que acompanha o terapeuta em luto vivido por Jason Segel e conta com a atuação do lendário Harrison Ford, segue expandindo seu universo de humor ácido sobre saúde mental, mantendo Bill Lawrence na equipe de criadores.

Clássicos de “Baywatch” retornam para o reboot da série na Fox

O aguardado reboot de Baywatch (Sósia de Verão), previsto para estrear na rede Fox em janeiro de 2027, escalou mais dois nomes do elenco original. Michael Bergin (J.D. Darius) e Kelly Packard (April Giminski) farão participações especiais na nova roupagem do drama dos salva-vidas. A série repaginada é protagonizada por Stephen Amell no papel de Hobie Buchannon e promete misturar o elenco clássico com influenciadores digitais da atualidade.

YouTube TV remove canal NFL Network do plano focado em esportes

A partir de 29 de junho, os assinantes do pacote exclusivo de esportes do YouTube TV perderão o acesso ao canal linear NFL Network. O corte reflete as novas negociações de custos após a ESPN assumir o controle da rede da liga de futebol americano. Para continuar acompanhando a cobertura 24 horas da NFL, análises de draft e replays, os entusiastas do esporte nos EUA precisarão realizar o upgrade para o plano base completo da plataforma de streaming.

Movistar Perú recupera canais da Sony e A+E Networks após cortar WBD

A operadora de TV por assinatura Movistar Perú fechou um acordo estratégico com a Ole Distribution para reincorporar grandes marcas internacionais à sua grade. Após a recente remoção dos canais da Warner Bros. Discovery, a operadora adicionou as redes AXN, Sony Channel, Sony Movies, A&E, History, History 2 e Lifetime. O retorno garante a chegada de grandes estreias ao público peruano, como a mega produção de documentários sobre a Segunda Guerra Mundial narrada por Tom Hanks no History.

Festival de música Bonnaroo, Lollapalooza e ACL terão transmissão no Disney+

O Disney+ estenderá globalmente sua cobertura de grandes eventos musicais ao vivo em parceria com a Live Nation. A plataforma de streaming transmitirá na íntegra as edições americanas dos prestigiados festivais Bonnaroo Music & Arts (de 11 a 14 de junho no Tennessee), Lollapalooza direto de Chicago em julho, e o Austin City Limits em outubro. Uma excelente grade para os amantes de grandes shows internacionais aproveitarem sem sair de casa.

Roland Garros: Quartas e semifinais ao vivo na ESPN 2

O circuito de tênis profissional ganha destaque na tela da ESPN 2. Na próxima quarta-feira (3), o canal transmite ao vivo as decisivas partidas das quartas de final do Grand Slam francês na terra batida de Roland Garros, a partir das 6h da manhã. Na quinta-feira (4), a cobertura prossegue com as semifinais do circuito feminino, definindo as finalistas que disputarão o cobiçado troféu em Paris.

História: Canal Brasil exibe tensão em “Caravelle 114”

Nesta terça-feira (2), às 19h30, o Canal Brasil apresenta o terceiro episódio da série documental inédita Caravelle 114. Sob o título “Um Dia de Cão”, a produção reconstrói o momento mais tenso do mais longo sequestro de avião da ditadura militar brasileira, em 1970. O episódio foca na parada estratégica da aeronave em Lima, no Peru, que se transformou em uma armadilha armada pelas autoridades diplomáticas brasileiras para forçar a rendição do grupo.

As Megamarcas que Mudaram o Mundo estreia 3ª temporada no History

O canal History lança com exclusividade na terça-feira (2), às 22h50, a nova leva de episódios da aclamada série documental As Megamarcas que Mudaram o Mundo. O episódio de estreia, intitulado “O mundo na palma da mão”, destrincha a acirrada corrida tecnológica entre corporações na virada do milênio para criar os primeiros computadores e dispositivos móveis portáteis, culminando no nascimento revolucionário do smartphone moderno.

Sky Deutschland garante direitos exclusivos do tênis da ATP até 2033

A operadora de TV paga alemã Sky Deutschland fechou uma extensão de contrato histórica e de longo prazo com a ATP Media. A empresa garantiu com exclusividade total os direitos de transmissão dos torneios de tênis masculino da ATP Tour — incluindo o circuito Masters 1000 e o Nitto ATP Finals — para os territórios da Alemanha, Áustria e Suíça até o final de 2033, assegurando mais de 5.000 horas de esportes ao vivo por ano para os seus assinantes.