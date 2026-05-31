Novidades no +SBT: Confira o calendário de estreias de junho

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O mês de junho promete trazeer muita nostalgia para o +SBT, a plataforma de streaming gratuita do SBT. O serviço expande seu catálogo com a chegada de animações inéditas, novos blocos de capítulos de novelas consagradas e uma série de especiais infantis criados para celebrar datas marcantes do mês, como o Dia Mundial do Meio Ambiente, o início da Copa do Mundo de 2026 e as festas juninas.

O grande destaque da programação voltada para toda a família é a estreia da animação nacional “Os Under-Undergrounds”, que chega no dia 4 de junho. A trama acompanha a divertida jornada de Heitor, um guitarrista que, após ser expulso de sua banda, cai em um universo subterrâneo habitado por mutantes e monta um novo grupo de rock cheio de personalidade.

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Programação Infantil e especiais

O selo SBT Kids preparou um cronograma recheado de episódios temáticos ao longo do mês:

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Dia Mundial do Meio Ambiente (05 de junho): Para incentivar a conscientização ecológica dos pequenos de forma leve, o streaming disponibilizará episódios educativos especiais de “O Show da Luna” , “Peixonauta” , “O Diário de Mika” e “Esquadrão do Mar Azul” .

Especial Copa do Mundo (11 de junho): No dia do pontapé inicial do Mundial de futebol, as crianças entram no clima da torcida com edições especiais de “Shaun, o Carneiro” , “Cléo e Cuquin” e “Mundo Bita” .

Especial de Festa Junina (30 de junho): Fechando o mês em ritmo de arraial, a plataforma exibe clipes e episódios temáticos de “As Aventuras de Bob Zoom”, “O Show da Luna” e “O Mundo de Kaboo”.

Novos Capítulos de Novelas e Acervo

Os amantes de teledramaturgia terão novos blocos de episódios para maratonar. O grande destaque é o avanço de “Chiquititas” (2013), que ganha mais 20 capítulos no catálogo (do 321 ao 340). As novelas internacionais “Coração Traído” e “Pele Selvagem” também recebem atualizações semanais.

Vale lembrar que os episódios das novelas exibidas atualmente na grade linear da TV aberta continuam sendo adicionados ao +SBT logo após a transmissão na televisão.

Calendário de Estreias: Junho no +SBT

Veja abaixo o cronograma de lançamentos na plataforma:

04 de junho

Show do Milhão – Fase 13 (Conteúdo de Acervo)

Os Under-Undergrounds (Temporada 1)

11 de junho

As Aventuras de Bob Zoom (Temporada 1)

Chiquititas (2013) – Capítulos 321 a 340

18 de junho

Coração Traído – Capítulos 21 a 40

25 de junho

Pele Selvagem – Capítulos 21 a 40