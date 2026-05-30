Na era do streaming, Globo convida a instalar antena para a Copa. O que está por trás?

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​A Copa do Mundo de 2026 mal começou e a disputa pelos olhos (e ouvidos) do torcedor brasileiro já atinge altos níveis de “competitividade” nos bastidores. Há poucos dias, a TV Globo criou a campanha “Fique Antenado“. Em mensagens difundidas tanto na TV quando em suas redes sociais, a emissora provoca: “Sabe quando você está vendo o Brasil jogar e vem aquele grito de gol surpresa de onde você menos espera? Fique antenado! Vendo a Copa pela Globo com a antena você não corre esse risco.”.

​A princípio, a peça publicitária parece apenas um conselho técnico amigável para promover o sinal digital terrestre. No entanto, para bom entendedor do mercado de mídia, o recado tem um endereço muito claro: a CazéTV. Sem os direitos de exclusividade absoluta na internet e enfrentando o crescimento avassalador do canal do streamer Casimiro Miguel, a Globo identificou no delay (o atraso na transmissão digital) a sua única e mais letal arma de contra-ataque.

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A empresa também vira as costas para todo o mercado de TV por assinatura, onde serviços como Sky+, Claro tv+ e vários outros sofrem do mesmo “problema” crônico: o eterno delay em transmissões esportivas. O atraso no sinal em relação ao tempo real pode variar de 20 segundos a mais de um minuto, dependendo da conexão do usuário.

É verdade: não há nada mais frustrante do que ver o atacante preparar o chute na tela do seu tablet ou aplicativo e, ao mesmo tempo, ouvir o vizinho estourando fogos e comemorando o gol na sala ao lado.

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​Ao utilizar as hashtags #AGenteJogaJunto e #FiqueAntenado, a Globo morde diretamente essa ferida. O sinal da TV aberta analógica e digital via antena terrestre viaja praticamente na velocidade da luz, garantindo que quem assiste por ali seja o primeiro a gritar “gol”. É o apelo à “emoção sem spoiler”. Confira:

​A tática de marketing da Globo reflete uma necessidade urgente de sobrevivência de audiência (e claro de publicidade) durante este Mundial. A emissora percebeu que não consegue competir com a CazéTV usando as mesmas métricas e linguagens. O rival possui vantagens brutais no ecossistema digital.

​Por isso, tentar vencer a CazéTV no território da internet é uma batalha perdida para o modelo de televisão tradicional. A única forma de a Globo reter a liderança isolada e arrastar as massas de volta para a sua tela é hipervalorizar o seu maior patrimônio técnico: a infraestrutura de radiodifusão terrestre, o “sinal limpo” de antena.

​O movimento estratégico da Globo se torna ainda mais urgente porque, diferente de edições anteriores do torneio onde a emissora carioca reinava praticamente soberana no sinal aberto, o cenário de direitos de transmissão em 2026 está altamente pulverizado no Brasil.

​O SBT garantiu os direitos de exibição da Copa do Mundo e promete uma cobertura robusta na TV aberta. Para a Globo, isso significa que a concorrência não é apenas digital; se o telespectador ligar a TV e usar a antena, ele também terá a opção de sintonizar o canal de Silvio Santos para acompanhar os jogos.

​Com tantas opções disponíveis no controle remoto e no celular, a Globo tenta usar o argumento do “sinal sem atraso” para convencer o público de que a sua sintonia via antena ainda é o local oficial e mais emocionante para viver o Mundial. Será que irá convencer?