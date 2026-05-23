Rapidinhas: Prisão de Deolane na Record, adeus de Christina Rocha e a cobertura da Copa na TNT Sports

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O penúltimo final de semana de maio chega com os bastidores do entretenimento e do jornalismo policial em ritmo de plantão. Enquanto a TV aberta prepara grandes reportagens para desvendar os elos entre o crime organizado e o mundo das subcelebridades, o mercado de streaming e os canais esportivos aceleram o passo rumo à Copa do Mundo de 2026. Confira os fatos que definem a sua semana no Além da Tela:

Domingo Espetacular desvenda os bastidores da prisão de Deolane Bezerra

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra voltou a ser o centro de um escândalo nacional após ser presa preventivamente na última quinta-feira (21). No Domingo Espetacular (24), o jornalista Roberto Cabrini traz uma investigação detalhada sobre a “Operação Vérnix”, conduzida pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo. A reportagem promete revelar o suposto esquema de lavagem de dinheiro que liga o patrimônio milionário da influenciadora à facção criminosa PCC. Um documento jornalístico impactante que vai ao ar neste domingo.

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Fim de uma era: SBT encerra parceria com Christina Rocha

O SBT comunicou oficialmente o fim do contrato com a apresentadora Christina Rocha. A comunicadora havia retornado à emissora em 2025 para comandar o clássico Casos de Família, mas o ciclo foi encerrado em comum acordo. Christina marcou gerações na TV aberta com seu estilo espontâneo e irreverente. Em nota, a emissora do Jardim Primavera reforçou sua admiração e respeito pela trajetória da apresentadora, desejando sucesso em seus futuros projetos.

TNT Sports lidera engajamento e escala elenco para a Copa do Mundo 2026

A TNT Sports deu o pontapé inicial para a cobertura da Copa do Mundo 2026 com números impressionantes. Durante a transmissão da convocação da Seleção Brasileira, a marca alcançou a liderança absoluta de engajamento digital no nicho esportivo, registrando 44,9 milhões de interações nas redes sociais. Para o Mundial, a empresa enviará um time de peso aos Estados Unidos, incluindo André Henning, Vitor Sergio Rodrigues e Marcelo Bechler. A nova grade de programas digitais diários, como o inédito Convocados e o consagrado De Placa, estreia oficialmente no YouTube em 8 de junho.

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Disney+ estreia “IC – Investigação Criminal” com grandes casos nacionais

O catálogo do Disney+ ganha um reforço de peso no gênero de true crime com a estreia de IC – Investigação Criminal. Produzida pela Medialand e dirigida pela jornalista Carla Albuquerque, a docussérie de 26 episódios reconstrói crimes emblemáticos sob a perspectiva dos próprios delegados e peritos que solucionaram os casos. Entre os episódios de grande repercussão estão a caçada a Lázaro Barbosa, o caso Elize Matsunaga, os “Canibais de Garanhuns” e o emblemático caso Cupertino.

Band transmite as 110ª Milhas de Indianápolis com exclusividade

O automobilismo tradicional toma conta da tela da Band neste domingo (24), a partir das 13h, com a transmissão exclusiva da 110ª edição das 500 Milhas de Indianápolis. Geferson Kern e Tiago Mendonça comandam a transmissão direto dos Estados Unidos, auxiliados por Reginaldo Leme e Raul Boessel nos estúdios de São Paulo. O grid contará com presença brasileira em dose dupla: o estreante Caio Collet e o veterano Helio Castroneves, que tenta uma inédita quinta vitória histórica no circuito.

TV Brasil celebra os 80 anos de Beth Carvalho

Para reverenciar o legado da eterna “Madrinha do Samba”, a TV Brasil preparou uma programação especial neste final de semana, data em que Beth Carvalho completaria 80 anos. No sábado (23), às 23h59, o Cena Musical exibe o show exclusivo “Ô, Dindinha!”, interpretado pelo grupo Arranco de Varsóvia. No domingo (24), às 13h, o Samba na Gamboa resgata uma entrevista emocionante de Jorge Aragão detalhando a importância de Beth em sua carreira. As produções estão disponíveis no app TV Brasil Play.

CNN Brasil fecha parceria com Rehagro para fortalecer a vertical “CNN Agro”

A partir desta segunda-feira (25), a CNN Brasil expande sua cobertura econômica através de uma parceria inédita com o Rehagro, instituição de referência no agronegócio. Especialistas de diferentes cadeias produtivas — como café, grãos e pecuária — atuarão como colunistas fixos no portal digital e participarão mensalmente do programa CNN Money, sempre às segundas-feiras, às 8h10. O objetivo é aprofundar as análises sobre gestão, mercado e tendências do setor que move a economia brasileira.

Megapix exibe “Case Comigo” em especial romântico e musical

A Sessão Megapix deste domingo (24), às 21h, traz a estreia na grade de Case Comigo, comédia romântica estrelada por Jennifer Lopez, Owen Wilson e o cantor Maluma. O longa faz parte do especial “Amor & Estrelas da Música”, que será exibido sem intervalos comerciais a partir das 18h45. O combo de blockbusters musicais também conta com os aclamados sucessos Nasce Uma Estrela, protagonizado por Lady Gaga, e o clássico O Guarda-Costas, com Whitney Houston.

Paulo Gorgulho revisita carreira de sucesso no “Persona”

O premiado ator Paulo Gorgulho é o convidado do Persona da TV Brasil neste domingo (24), às 21h. Em conversa com Atílio Bari, o ator relembra seus mais de 40 anos de estrada, desde as origens em Minas Gerais até as parcerias com grandes nomes como José Wilker. Gorgulho, que atualmente brilha no teatro com a sátira política Caixa 2, reflete sobre o papel da arte como instrumento de transformação social e entrega profissional.

Futebol Feminino: Corinthians e Mixto-MT fecham a rodada na TV Brasil

As “Brabas” do Corinthians entram em campo nesta segunda-feira (25), às 20h45, para enfrentar o Mixto-MT no Parque São Jorge, fechando a 12ª rodada do Brasileirão Feminino Série A1. A TV Brasil transmite o duelo ao vivo, consolidando sua estratégia de ser a casa oficial da modalidade na TV aberta. O Timão busca ampliar a liderança isolada, enquanto o time mato-grossense luta desesperadamente para somar pontos e fugir da zona de rebaixamento.

Spaten Fight Night 3 confirma Rafaela Silva e expande para o Judô e Jiu-Jitsu

A franquia de lutas da Ambev, Spaten Fight Night 3, confirmou sua próxima edição para o dia 29 de agosto, em São Paulo. A grande novidade de 2026 é a inclusão oficial do Judô e do Jiu-Jitsu no card, expandindo o evento além do Boxe tradicional. O primeiro grande confronto anunciado será entre a campeã olímpica Rafaela Silva e a mexicana Prisca Awiti Alcaraz (prata em Paris 2024), celebrando os dez anos do ouro olímpico de Rafa no Rio.

Nostalgia: “Três é Demais” completou 31 anos de seu episódio final

Um marco da cultura pop televisiva celebrou aniversário nesta semana. Em 23 de maio de 1995, ia ao ar “Michelle Rides Again”, o episódio final de Full House (Três é Demais). A comédia familiar da ABC, que acompanhou a jornada dos amigos Danny, Joey e Jesse para criar três garotas em San Francisco, completou mais de três décadas de história, mantendo-se até hoje como um dos maiores fenômenos de syndication e conforto nostálgico do mundo.

YouTube TV adiciona canal ION com foco no basquete feminino (WNBA)

De olho no crescimento explosivo de audiência da WNBA, o YouTube TV adicionou o canal ION ao seu pacote de esportes nos EUA. A inclusão visa garantir aos assinantes acesso garantido às rodadas de sexta-feira à noite do basquete feminino profissional. A plataforma também disponibilizará canais de overflow (transmissão simultânea) para evitar que o espectador perca jogos em dias de rodadas cheias e conflitantes.

Sangue e Política: Starz cancela “Spartacus: House of Ashur”

O retorno do universo dos gladiadores foi interrompido abruptamente. A rede americana Starz anunciou o cancelamento de Spartacus: House of Ashur após exibir apenas uma única temporada. O projeto de Steven S. DeKnight, que propunha uma linha temporal alternativa onde o vilão Ashur (Nick E. Tarabay) sobrevivia e assumia o controle do ludus, não alcançou os índices de audiência necessários para justificar os altos custos de produção romana.