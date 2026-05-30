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O que chega ao Prime Video em junho? Veja o calendário completo

Mês traz o retorno de "A Lenda de Vox Machina", a aguardada sequência de "Five Nights at Freddy's" e grandes blockbusters de suspense

Por Guilherme Santos
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O Amazon Prime Video revelou o seu calendário oficial de estreias para o mês de junho. A plataforma de streaming preparou o retorno de séries de animação aclamadas, produções originais internacionais e sequências muito aguardadas pelos fãs de terror e ficção científica.

O grande destaque do início do mês fica por conta da estreia da quarta temporada de A Lenda de Vox Machina, que desembarca no dia 3 de junho. Para quem busca adrenalina e suspense, os holofotes se voltam para as estreias de Destruição Final 2 (5 de junho) e o aterrorizante Five Nights at Freddy’s 2 (6 de junho).\

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Lista completa de estreias: Junho de 2026

Confira abaixo o cronograma com todas as produções que chegam à plataforma da Amazon ao longo do mês:

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  • 03 de junhoA Lenda de Vox Machina (Temporada 4)

  • 05 de junhoDestruição Final 2 (Greenland 2: Migration)

  • 06 de junhoFive Nights at Freddy’s 2

  • 08 de junhoYaz Evi

  • 09 de junhoO Roubo da Taça

  • 10 de junhoDepois Daquele Ano (Temporada 1)

  • 10 de junhoViagem Sem Retorno

  • 12 de junhoHallow Road: Caminho Sem Volta

  • 17 de junhoSua Culpa: Londres

  • 19 de junhoO Frio da Morte

  • 20 de junhoOs Estranhos: Capítulo 2

  • 22 de junhoSee You At Work Tomorrow! (Temporada 1)

  • 26 de junhoDriver’s Ed

  • 26 de junhoNuremberg

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