O que chega ao Prime Video em junho? Veja o calendário completo

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O Amazon Prime Video revelou o seu calendário oficial de estreias para o mês de junho. A plataforma de streaming preparou o retorno de séries de animação aclamadas, produções originais internacionais e sequências muito aguardadas pelos fãs de terror e ficção científica.

O grande destaque do início do mês fica por conta da estreia da quarta temporada de A Lenda de Vox Machina, que desembarca no dia 3 de junho. Para quem busca adrenalina e suspense, os holofotes se voltam para as estreias de Destruição Final 2 (5 de junho) e o aterrorizante Five Nights at Freddy’s 2 (6 de junho).\

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Lista completa de estreias: Junho de 2026

Confira abaixo o cronograma com todas as produções que chegam à plataforma da Amazon ao longo do mês:

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03 de junho – A Lenda de Vox Machina (Temporada 4)

05 de junho – Destruição Final 2 ( Greenland 2: Migration )

06 de junho – Five Nights at Freddy’s 2

08 de junho – Yaz Evi

09 de junho – O Roubo da Taça

10 de junho – Depois Daquele Ano (Temporada 1)

10 de junho – Viagem Sem Retorno

12 de junho – Hallow Road: Caminho Sem Volta

17 de junho – Sua Culpa: Londres

19 de junho – O Frio da Morte

20 de junho – Os Estranhos: Capítulo 2

22 de junho – See You At Work Tomorrow! (Temporada 1)

26 de junho – Driver’s Ed

26 de junho – Nuremberg