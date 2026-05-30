O que chega ao Prime Video em junho? Veja o calendário completo

O Amazon Prime Video revelou o seu calendário oficial de estreias para o mês de junho. A plataforma de streaming preparou o retorno de séries de animação aclamadas, produções originais internacionais e sequências muito aguardadas pelos fãs de terror e ficção científica.
O grande destaque do início do mês fica por conta da estreia da quarta temporada de A Lenda de Vox Machina, que desembarca no dia 3 de junho. Para quem busca adrenalina e suspense, os holofotes se voltam para as estreias de Destruição Final 2 (5 de junho) e o aterrorizante Five Nights at Freddy’s 2 (6 de junho).\
Lista completa de estreias: Junho de 2026
Confira abaixo o cronograma com todas as produções que chegam à plataforma da Amazon ao longo do mês:
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03 de junho – A Lenda de Vox Machina (Temporada 4)
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05 de junho – Destruição Final 2 (Greenland 2: Migration)
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06 de junho – Five Nights at Freddy’s 2
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08 de junho – Yaz Evi
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09 de junho – O Roubo da Taça
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10 de junho – Depois Daquele Ano (Temporada 1)
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10 de junho – Viagem Sem Retorno
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12 de junho – Hallow Road: Caminho Sem Volta
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17 de junho – Sua Culpa: Londres
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19 de junho – O Frio da Morte
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20 de junho – Os Estranhos: Capítulo 2
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22 de junho – See You At Work Tomorrow! (Temporada 1)
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26 de junho – Driver’s Ed
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26 de junho – Nuremberg