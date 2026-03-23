Que História É Essa, Porchat? estreia 8ª temporada ao vivo no GNT

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Prepare o riso: Fábio Porchat desembarca nesta terça-feira, 24 de março, às 21h45, para abrir a oitava temporada de “Que História É Essa, Porchat?“. Para celebrar o sucesso de um formato que já se consolidou como líder de audiência, a estreia será em uma edição especial ao vivo, transmitida simultaneamente no GNT e no Globoplay.

Para abrir a roda de conversas, Porchat recebe um trio que promete entregar momentos inusitados: as atrizes Gabriela Loran e Giovanna Ewbank, além do galã Nicolas Prattes. “O programa é sobre essa troca, sobre o inesperado“, celebra o apresentador, que viu a temporada anterior alcançar a marca impressionante de 55 milhões de pessoas na TV Globo.

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Fenômeno de Números e Engajamento

Os dados da temporada de 2025 explicam por que o GNT não abre mão do formato. O programa consolidou-se como o título mais assistido em horas de consumo no canal e líder da categoria de variedades no Globoplay. Nas redes sociais, o engajamento atingiu 20 milhões de interações, provando que as histórias contadas no sofá ganham vida própria na internet.

Ao longo desta oitava fase, o público pode esperar relatos de nomes como:

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Esporte e Culinária: Filipe Toledo e Alex Atala.

Dramaturgia: Juliano Cazarré, Juliana Paiva e Cleo Pires.

Humor e Ícones Pop: Rafael Infante e Sheila Mello.

Análise: A força do “Storytelling” na TV Paga

O segredo da longevidade de Porchat no GNT reside na simplicidade. Em um mundo saturado de roteiros engessados, o “Que História É Essa?” aposta no carisma genuíno e na vulnerabilidade das celebridades ao contarem seus micos e perrengues.

A produção do Porta dos Fundos, aliada à direção de Gigi Soares, conseguiu transformar o programa em um “porto seguro” para a audiência que busca leveza nas noites de terça. O sucesso é tanto que a Globo já utiliza a atração como um coringa de audiência na TV aberta, garantindo que histórias de bastidores cheguem a todos os cantos do país.