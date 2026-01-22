Oscar 2026: Brasil faz história com indicações de Wagner Moura e ‘O Agente Secreto’

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta manhã os indicados ao Oscar 2026, e o Brasil surge como um dos grandes protagonistas da temporada. Em um feito raro na história do cinema nacional, o país conquistou indicações em categorias de peso, com destaque para o aclamado thriller político “O Agente Secreto” (The Secret Agent), dirigido por Kleber Mendonça Filho. O filme garantiu vaga em Melhor Filme Internacional, além de figurar nas categorias de Melhor Filme, Casting e a histórica indicação de Wagner Moura como Melhor Ator.
A indicação de Wagner Moura ao prêmio de Melhor Ator marca um ápice em sua carreira internacional. Ele disputará a estatueta contra nomes de peso como Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Timothée Chalamet (Marty Supreme), Michael B. Jordan (Sinners) e Ethan Hawke (Blue Moon). A performance de Moura em “O Agente Secreto” tem sido descrita pela crítica estrangeira como “visceral e magnética”, colocando o ator brasileiro definitivamente no panteão das grandes estrelas globais.
Além da atuação e direção, o talento técnico brasileiro também foi reconhecido. Adolpho Veloso conquistou uma indicação à Melhor Fotografia por seu trabalho em “Train Dreams”. Veloso concorrerá contra gigantes do setor, como Darius Khondji (Marty Supreme) e Dan Laustsen (Frankenstein). A presença de um diretor de fotografia brasileiro nesta categoria reforça o prestígio da escola técnica do Brasil no exterior.
No quadro geral das indicações, “One Battle After Another”, de Paul Thomas Anderson, e “Sinners”, de Ryan Coogler, lideram a corrida com presença em quase todas as categorias principais, incluindo Melhor Filme e Direção. Outro destaque da lista é o longa “Sentimental Value”, do norueguês Joachim Trier, que surpreendeu com múltiplas indicações nas categorias de atuação e roteiro, além de disputar diretamente com o Brasil o prêmio de Melhor Filme Internacional.
A cerimônia do Oscar 2026 promete ser uma das mais emocionantes para o público brasileiro em décadas. Com o reconhecimento de “O Agente Secreto” em categorias tão distintas (Filme, Ator, Internacional e Casting), o cinema nacional reafirma sua força criativa e sua capacidade de dialogar com os temas globais sem perder sua essência local.