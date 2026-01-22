Oscar 2026: Brasil faz história com indicações de Wagner Moura e ‘O Agente Secreto’

- Publicidade -

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta manhã os indicados ao Oscar 2026, e o Brasil surge como um dos grandes protagonistas da temporada. Em um feito raro na história do cinema nacional, o país conquistou indicações em categorias de peso, com destaque para o aclamado thriller político “O Agente Secreto” (The Secret Agent), dirigido por Kleber Mendonça Filho. O filme garantiu vaga em Melhor Filme Internacional, além de figurar nas categorias de Melhor Filme, Casting e a histórica indicação de Wagner Moura como Melhor Ator.

A indicação de Wagner Moura ao prêmio de Melhor Ator marca um ápice em sua carreira internacional. Ele disputará a estatueta contra nomes de peso como Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Timothée Chalamet (Marty Supreme), Michael B. Jordan (Sinners) e Ethan Hawke (Blue Moon). A performance de Moura em “O Agente Secreto” tem sido descrita pela crítica estrangeira como “visceral e magnética”, colocando o ator brasileiro definitivamente no panteão das grandes estrelas globais.