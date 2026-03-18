Novo canal de turismo grátis chega à parabólica de todo o Brasil

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Os entusiastas de viagens e cultura regional acabam de ganhar uma nova janela de exibição. A TV Planeta Turismo oficializou sua entrada na grade de canais da TVRO (StarOne D2), ocupando a numeração 131. A novidade reforça a diversidade de conteúdo gratuito disponível para milhões de lares brasileiros que utilizam o sistema de parabólica digital.

Com o lema “O turismo brasileiro passa aqui“, a emissora foca na valorização do patrimônio nacional. A programação é um convite para o telespectador se encantar com as belezas naturais do país, desde praias paradisíacas até roteiros históricos e gastronômicos no interior.

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O que assistir na TV Planeta Turismo?

Diferente de grandes redes de notícias ou variedades, o canal aposta no nicho de lifestyle e exploração geográfica. A grade é composta por:

Roteiros Nacionais : Expedições que mostram destinos consolidados e joias ainda pouco exploradas pelo grande público.

: Expedições que mostram destinos consolidados e joias ainda pouco exploradas pelo grande público. Cultura e Tradição : Documentários e reportagens que mergulham nas festas populares, artesanato e costumes de cada estado.

: Documentários e reportagens que mergulham nas festas populares, artesanato e costumes de cada estado. Belezas Naturais: Imagens em alta definição de parques nacionais, cachoeiras e ecossistemas brasileiros.

A expansão da TVRO

A chegada da TV Planeta Turismo ao canal 131 faz parte do movimento de ocupação do satélite StarOne D2, que se tornou o porto seguro para canais independentes e segmentados após a migração da Banda C para a Banda Ku. Para o setor turístico, ter um canal dedicado na parabólica é uma ferramenta poderosa de fomento, levando a imagem do Brasil real para os cantos mais remotos do território nacional.

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Com a adição, a grade da TVRO consolida-se como uma alternativa robusta de entretenimento gratuito, oferecendo opções que vão muito além dos canais abertos tradicionais.