Canal gratuito de saúde acaba de entrar na sua parabólica

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Quem acompanha a grade de canais da TVRO pelo satélite StarOne D2 já pode sintonizar uma novidade: a TV Mais Conasems HD foi adicionada ao canal virtual 570. A mudança amplia o alcance de uma emissora que até então dependia sobretudo de recepção via Banda Ku em antenas offset dedicadas ou do streaming pelo portal do Conasems.

O que é a TV Mais Conasems

O Mais Conasems se define como um canal de educação que leva formação continuada para todos que atuam na saúde pública do país. A emissora funciona como uma TV e um portal de conhecimento com capacidade de produção de conteúdos digitais e ensino a distância.

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Na prática, a grade inclui:

Teleaulas de programas como o ImunizaSUS e o Educa Conasems

A websérie documental “Brasil, aqui tem SUS”

Cursos voltados a gestores municipais, técnicos e profissionais de saúde

Conteúdos jornalísticos e shorts no formato Mais Conasems Play

A emissora é mantida pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, com sede em Brasília.

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Por que isso importa para a parabólica digital

A entrada no StarOne D2 pela TVRO tem um efeito direto: milhões de domicílios brasileiros que dependem exclusivamente da antena parabólica digital para receber TV aberta ganham acesso a um canal de utilidade pública sem custo adicional. A medida é relevante sobretudo para municípios do interior e da Região Norte, onde a cobertura terrestre ainda é limitada e a parabólica segue como principal janela de acesso à televisão.

O StarOne D2, operado pela Embratel na posição orbital 70°W, já concentra a maior parte dos canais abertos brasileiros em formato digital. A adição da TV Mais Conasems HD ao lineup reforça a tendência de canais institucionais e educativos ocuparem espaço na grade FTA (free-to-air) do satélite.

Como sintonizar

Para quem já possui receptor digital compatível com o padrão DVB-S/DVB-S2 apontado para o StarOne D2, basta fazer uma nova busca de canais. A TV Mais Conasems HD estará disponível no VC 570. Não é necessário nenhum equipamento adicional além do kit parabólica digital já instalado.

E você, acha que canais educativos de saúde pública merecem mais espaço na grade da parabólica — ou isso é papel exclusivo da internet?