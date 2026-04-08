Vivo libera 14 dias de ‘World of Warcraft’ grátis

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Para celebrar o lançamento de Midnight, a mais nova expansão do aclamado MMORPG World of Warcraft, a operadora Vivo anunciou uma parceria especial com a Blizzard. Clientes elegíveis da operadora podem resgatar 14 dias de acesso gratuito ao mundo de Azeroth. O benefício é oferecido por meio do Vivo Valoriza, programa de relacionamento da Vivo.

​A expansão Midnight marca um momento crucial na saga Worldsoul Saga. Desta vez, os jogadores retornam à clássica região de Quel’Thalas, totalmente renovada para os padrões atuais. A trama foca em uma ameaça sombria vinda do Vazio, que tenta extinguir a Luz da Nascente do Sol.

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​Entre as novidades mais celebradas pela comunidade estão:

​ Sistema de Casas (Player Housing): Um recurso aguardado há anos que permite a personalização de espaços próprios, tornando o jogo mais social.

Um recurso aguardado há anos que permite a personalização de espaços próprios, tornando o jogo mais social. ​Quel’Thalas Revisitada: Uma das áreas mais icônicas do jogo ganha novos detalhes e desafios de alto nível.

​Como resgatar os 14 dias grátis

​O resgate é simples, mas os cupons são limitados e válidos até o fim dos estoques. Confira como garantir o seu:

​Acesse o App Vivo no seu smartphone; ​Navegue até o menu “Benefícios” (Vivo Valoriza); ​Localize a oferta de World of Warcraft: Midnight e resgate o seu código promocional; ​Com o código em mãos, acesse o site battle.net/code; ​Insira o cupom e siga as instruções para ativar o tempo de jogo na sua conta.