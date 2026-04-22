Rede Século 21 estreia em HD na TVRO do satélite Star One D2

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Os usuários das antenas parabólicas digitais (Banda Ku) terão uma nova opção de conteúdo espiritual e educativo. A Rede Século 21, sediada em Valinhos (SP), confirmou sua entrada na plataforma TVRO do satélite Star One D2. A emissora será transmitida com qualidade de imagem em Alta Definição (HD), garantindo nitidez para sua programação que mescla evangelização, jornalismo e entretenimento.

A chegada da emissora ao canal 58 faz parte do processo contínuo de migração e ocupação do satélite da Embratel, que se consolidou como a principal referência para a recepção de TV gratuita via satélite no Brasil após a limpeza da Banda C para o 5G.

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O que esperar da programação?

A Rede Século 21 é conhecida por sua grade diversificada, sob a liderança da Associação do Senhor Jesus. Os telespectadores do canal 58 terão acesso a:

Programas de Espiritualidade: Missas, momentos de oração e programas de aconselhamento. Publicidade

Educação e Culinária: Programas voltados para o bem-estar e o aprendizado prático.

Jornalismo e Cultura: Cobertura de eventos religiosos e notícias de interesse público.

Detalhes Técnicos da Estreia

Informação Detalhes Satélite Star One D2 (Banda Ku) Canal 58 Qualidade HD (Alta Definição) Data Prevista 23 de abril de 2026 (Quinta-feira)

A entrada da Rede Século 21 reforça o Star One D2 como um verdadeiro “hub” de canais religiosos, um segmento que detém grande fidelidade de audiência na TVRO. Para a emissora, estar no canal 58 da Banda Ku é estratégico para alcançar áreas rurais e cidades do interior onde o sinal terrestre ainda é limitado, garantindo que sua mensagem chegue com som e imagem digitais para milhões de lares brasileiros.

Você utiliza a antena parabólica digital (Banda Ku) para acompanhar seus canais favoritos ou já migrou totalmente para o streaming e canais via internet?