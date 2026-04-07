Oi TV atualiza mais 10 canais para HD na gestão Grupo Mileto

Siga o Além da Tela no Google News! Fique por dentro das últimas notícias sobre TV, streaming e o mercado de entretenimento. Seguir

- Publicidade -

Os assinantes da Oi TV acabam de ganhar mais qualidade visual em diversos pontos da programação. Em continuidade ao processo de renovação técnica da operadora, dez canais migraram para a alta definição. O movimento foca em nichos estratégicos, como o agronegócio, o público infantil e a cena cultural brasileira.

Diversão para os Pequenos e Cultura para Todos

Um dos principais destaques desta atualização é o Cartoonito, canal voltado ao público pré-escolar, que agora exibe seus desenhos com cores mais vibrantes e traços nítidos. No campo educativo e cultural, a TV Cultura e o canal Futura também passam a ser exibidos em HD, garantindo uma experiência mais imersiva em documentários e programas de debate.

O Além da Tela está no WhatsApp! Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

Força no Agronegócio

O setor rural, um dos pilares de audiência da Oi TV (especialmente via satélite), recebeu um reforço de peso. Os canais AgroMais, Canal Rural e Terraviva agora contam com sinal em alta definição, permitindo que o produtor acompanhe cotações, leilões e notícias do campo com máxima clareza.

Entretenimento e Independência

Para os fãs de cinema documental e artes, o canal Curta! agora brilha em HD. Já a PlayTV, conhecida por seu foco em games, música e cultura pop, também sobe de patamar técnico. Completam a lista de upgrades as redes CNT e Rede Gênesis, diversificando as opções de imagem cristalina na grade.