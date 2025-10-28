Novembro: Confira as estreias da HBO na TV paga

O canal de TV por assinatura HBO preparou diversas novidades para seus assinantes ao longo de novembro. Abaixo você confere as principais estreias de sábado, sempre a partir das 22h.

As novidades começam no dia 1º com Amores Materialistas. Lucy é uma casamenteira de Nova York que se vê dividida entre Harry, um empresário romântico e misterioso e John, um ex-namorado que ainda está tentando equilibrar sua vida, mas desperta uma antiga paixão na mulher.

Desespero Profundo é a novidade do dia 8 de novembro. Após a queda de um avião, os sobreviventes se encontram presos debaixo d’água. Eles precisam encontrar uma maneira de escapar enquanto tubarões começam a circular pelos destroços.

No feriado de 15 de novembro, os assinantes conferem Uma Prova de Coragem. Michael Light e uma equipe de atletas competem no Adventure Racing World Championship. À medida que são levados ao limite da resistência, um cão chamado Arthur aparece e redefine o que realmente significa vitória, lealdade e amizade.

A estreia de 22 de novembro ainda não foi oficialmente divulgada pelo canal.

Uma Vida – A História de Nicholas Winton fecha o mês. O corretor da bolsa de valores londrino Nicky Winton ajuda a resgatar centenas de crianças, a maioria judias, das garras do nazismo na Tchecoslováquia. A missão se transforma em uma corrida contra o tempo, com os alemães fechando as fronteiras.