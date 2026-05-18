Junho: O que muda no Tooncast comparado a este mês?

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Não é desleixo editorial. É uma escolha. A grade do Tooncast em junho repete com precisão cirúrgica a estrutura de maio: as mesmas 16 séries, nos mesmos horários fixos, com o mesmo modelo de espelho diário — cada série exibida duas vezes por dia, no turno da manhã e no turno da noite, com 12 horas de diferença entre as sessões. Os 3.573 slots de junho são distribuídos entre títulos que vão de 1960 a 2023, sem novidade de estreia, sem evento especial, sem maratona temática.

O que muda, comparado a maio, é marginal mas vale registrar: Os Sábados Secretos sai do papel de coadjuvante ocasional e ganha um slot fixo e diário — às 11h e à meia-noite e meia —, com a temporada 1 completa sendo exibida ao longo do mês. A série passa de 62 exibições em maio para 60 aparições em slots mais regulares, com presença garantida em todos os dias da semana, inclusive no primetime das 23h.

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A arquitetura da grade: um relógio de 16 ponteiros

A estrutura horária de junho é idêntica à de maio, com cada série ocupando o mesmo slot diário sem variação:

06h / 18h — Mansión Foster para Amigos Imaginários

07h / 19h — Camp Lazlo

08h / 20h — My Gym Partner’s a Monkey (Mi Compañero de Clase es un Mono)

09h / 21h — Hi Hi Puffy AmiYumi + Mike, Lu & Og

10h / 22h — Sheep in the Big City

10h30 / 22h30 — Esquadrão do Tempo (Escuadrón del Tiempo)

11h / 23h — Os Sábados Secretos ← novo slot fixo em junho

11h30 / 23h30 — Baby Looney Tunes

12h30 / 00h30 — Scooby-Doo, Cadê Você?

13h15 / 01h15 — Scooby-Doo! Mistério S/A

14h / 02h — Manda-chuva

14h45 / 02h45 — Os Flintstones

15h45 / 03h45 — Corrida Maluca

16h30 / 04h30 — ThunderCats

17h30 / 05h30 — Irmão do Jorel

A previsibilidade é total — e, em grande medida, essa é a proposta do canal. O espectador sabe o que vai encontrar a cada hora sem precisar consultar a programação.

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Os Sábados Secretos: a novidade de junho

A única série que muda de status entre maio e junho é Os Sábados Secretos (The Secret Saturdays, 2008–2009, Cartoon Network). Em maio ela aparecia de forma intermitente no encerramento do mês; em junho ganha os slots das 11h e 23h todos os dias, com a 1ª temporada completa sendo exibida progressivamente.

A série acompanha Zák Sábado e seus pais — o Doutor e Drica Sábado —, uma família de cientistas que faz parte de uma organização secreta dedicada a proteger a humanidade de criaturas misteriosas e ameaças ocultas. É uma aventura científica com tom mais sombrio e serializado do que a maioria das séries do canal, o que a posiciona como uma espécie de contraponto à leveza de Baby Looney Tunes e O Acampamento de Lazlo.

O slot das 23h para Os Sábados Secretos cria uma transição interessante na grade noturna: após o bloco de Sheep na Cidade Grande e Esquadrão do Tempo — ambas comédias absurdistas dos anos 2000 —, a série de aventura científica serve como passagem para Baby Looney Tunes na meia-noite.

Irmão do Jorel continua na 5ª temporada

A única produção brasileira da grade — e o único título nacional em todo o Tooncast — mantém seu slot das 17h30 e 05h30 com a 5ª temporada completa, a mesma de maio. Com 177 exibições no mês (três episódios por slot, diariamente), a série de Juliano Enrico permanece como o título mais recente da grade e o único ponto de contato com a produção animada contemporânea brasileira.

Como em maio, a presença de Irmão do Jorel atende à exigência da Lei nº 14.815/2024 — mas o horário das 17h30 é também editorialmente coerente com o público da série e o horário de chegada das crianças da escola.

Scooby-Doo em duas versões, Flintstones em seis temporadas

A convivência entre séries de épocas radicalmente distintas continua sendo o traço mais característico do Tooncast. Junho mantém os dois Scooby-Doos em paralelo — o original de 1969 às 12h30 e Mistério S/A de 2010 às 13h15 —, com a versão serializada avançando agora pelas temporadas 1 e 2.

Os Flintstones prossegue com episódios de todas as seis temporadas (1960–1966) no slot das 14h45, ao lado de Manda-Chuva (1961–1962) às 14h e Corrida Maluca (1968) às 15h45 — um bloco de 90 minutos de Hanna-Barbera pura, todos os dias, que funciona como âncora da tarde clássica do canal.

O que a grade revela sobre o Tooncast em junho

A estabilidade radical da grade do Tooncast em junho confirma o que maio já sinalizava: este é um canal que não compete por novidade, estreia ou evento especial. Compete por fidelidade de horário e consistência de curadoria. O espectador que achou ThunderCats às 16h30 em maio vai encontrá-lo exatamente lá em junho — e em julho, muito provavelmente.

Essa estratégia tem um custo evidente: sem nenhuma novidade no catálogo em dois meses consecutivos, o canal depende inteiramente da força nostálgica do acervo para manter o interesse. Sheep na Cidade Grande com 706 aparições no mês — praticamente uma série de um único canal — é o indicador mais claro de que o Tooncast opera com um orçamento de licenciamento muito restrito e poucas alternativas de rotação.

O que o salva é que seu público específico, justamente por isso, sabe exatamente o que vai encontrar — e liga o canal com essa expectativa.

E você, prefere a previsibilidade do Tooncast ou acha que o canal já está na hora de arriscar em novos títulos para renovar o catálogo?