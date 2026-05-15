Adeus, TV a cabo: CBC aposta tudo no streaming de documentários

O Documentary Channel, serviço canadense de TV por assinatura dedicado a documentários, vai encerrar suas operações em 31 de agosto de 2026. No lugar, a CBC — emissora pública do Canadá — prepara o lançamento de um canal gratuito de streaming com suporte a anúncios, exclusivo para o gênero, dentro da plataforma CBC Gem. A estreia está prevista para o outono canadense.

A decisão segue um roteiro já conhecido: queda constante de assinantes de TV a cabo, audiências migrando para o digital e emissoras correndo atrás do prejuízo. Ao trocar o modelo de distribuição por cabo por um canal FAST (free ad-supported streaming television), a CBC busca alcançar o público diretamente — sem depender de operadoras — e capturar uma fatia maior da receita publicitária.

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Mais dinheiro na mesa

A transição não é só logística. A CBC anunciou um aumento de US$ 7 milhões no investimento em documentários canadenses, ampliando o leque de formatos: longas-metragens, curtas e séries documentais. A emissora, já reconhecida como a maior comissionadora de documentários do país, promete criar caminhos específicos para novos talentos digitais e cineastas experientes. Mais detalhes devem ser revelados no Banff World Media Festival, em junho.

Marcas consolidadas do catálogo — como The Passionate Eye, The Nature of Things e Absolutely Canadian — seguem como pilares da programação, agora distribuídas tanto no novo canal quanto no acervo sob demanda do CBC Gem, que já reúne mais de 700 títulos gratuitos.

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Um ecossistema FAST em expansão

O canal de documentários se junta a um portfólio crescente dentro do Gem: um canal de comédia, 15 canais de notícias em streaming e um canal infantil sem anúncios. A estratégia permite à CBC testar formatos e modelos de engajamento sem o engessamento da grade linear tradicional.

Para o espectador, a mudança significa trocar a navegação por guias de programação e horários fixos por playlists curadas, blocos temáticos e acesso sob demanda em smart TVs, celulares e navegadores. O documentary Channel, operado em parceria com o National Film Board of Canada e produtores independentes, encerra um ciclo importante para o documentário na TV a cabo canadense — mas abre espaço para um alcance potencialmente maior.

O movimento reforça uma tendência global: emissoras públicas e privadas estão abandonando canais lineares de nicho em favor de plataformas digitais gratuitas, apostando que volume de audiência e receita publicitária compensam a perda de assinantes tradicionais. Para o documentário canadense, o saldo pode ser positivo — mais verba, mais formatos e um público sem barreiras de acesso.

E você, acha que o modelo de canais gratuitos com anúncios é o futuro dos documentários, ou o gênero perde força fora da TV tradicional?