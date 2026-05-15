Canal sportv terá cobertura em 4K e programação total na Copa 2026

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A menos de um mês do pontapé inicial no Estádio Azteca, o sportv definiu sua estratégia para a Copa do Mundo de 2026: transformar toda a grade em conteúdo do Mundial. Das transmissões em altíssima definição ao entretenimento com humor e gastronomia, o canal monta uma operação que combina profundidade jornalística com apelo popular — tudo pensado para segurar o torcedor na tela durante os 39 dias de competição.

4K a 60 quadros: o padrão técnico das transmissões

O diferencial mais visível será a qualidade de imagem. O sportv transmitirá jogos em 4K a 60 quadros por segundo, um salto técnico que entrega fluidez superior de movimento e riqueza de detalhes — da textura do gramado às expressões dos jogadores. É o tipo de experiência que aproxima o sofá da arquibancada.

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Para os jogos da Seleção Brasileira, a aposta é em cobertura envolvente: pré-jogo de duas horas, narração de Luiz Carlos Jr. com comentários de Eric Faria e Ricardinho — campeão mundial em 2002. O pós-jogo ganha edição especial do “Troca de Passes”, com Marcelo Barreto, Carlos Eduardo Mansur e Ramon Motta, incluindo zona mista e coletivas.

Time nos EUA e no Brasil

A cobertura se divide entre os países-sede e os estúdios brasileiros. Entre os destaques:

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Nos EUA: narrações de Dandan Pereira (fase de grupos) e Paulo Andrade (fase eliminatória), comentários de Grafite e Ledio Carmona, além de entradas ao vivo de Alex Escobar, Karine Alves e Duda Dalponte

narrações de Dandan Pereira (fase de grupos) e Paulo Andrade (fase eliminatória), comentários de Grafite e Ledio Carmona, além de entradas ao vivo de Alex Escobar, Karine Alves e Duda Dalponte No Brasil: narrações de Antero Neto, Isabelly Morais, Jader Rocha e Natalia Lara, com comentários de Alex Meschini, Erika Cristiano, Fellipe Bastos, Fernando Prass, Fred Guedes, Paulo André e Rafael Sobis

André Rizek comanda o “Seleção Copa” direto de Nova York, com um elenco de comentaristas que inclui Felipe Melo, Paulo Nunes e participações especiais de Felipão, Renato Augusto, D’Alessandro e Bruno Formiga. O programa estreia em 6 de junho.

Além do campo: entretenimento com selo Copa

O sportv não se limitou ao jornalismo esportivo. A grade reserva atrações que misturam futebol com cultura pop e gastronomia:

“Copa & Cozinha” — Fabio Porchat recebe ex-jogadores como Bebeto, Ricardo Rocha, Junior, Ricardinho e Grafite em quatro episódios sobre futebol e comida (1º e 2 de junho)

— Fabio Porchat recebe ex-jogadores como Bebeto, Ricardo Rocha, Junior, Ricardinho e Grafite em quatro episódios sobre futebol e comida (1º e 2 de junho) “Fatiada” — especial com os influenciadores Julio Cocielo, Fausto Menzinho e Victor Sarro (3 de junho)

— especial com os influenciadores Julio Cocielo, Fausto Menzinho e Victor Sarro (3 de junho) “Chama o VAR” — série de humor com Antonio Tabet, Letícia Lima e George Sauma revisitando erros históricos de Copas que o VAR teria evitado (6 e 7 de junho)

— série de humor com Antonio Tabet, Letícia Lima e George Sauma revisitando erros históricos de Copas que o VAR teria evitado (6 e 7 de junho) “Partiu Copa” — programa inédito diário que esquenta o clima antes dos jogos, com Joanna de Assis, Kelly Costa e Maurício Paulucci no “Estádio da Globo” (estreia em 11 de junho)

A programação diária abre com o “sportv News” matutino de Camila Carelli e André Loffredo, e fecha com a edição noturna de Marcelo Lages e Abel Neto.

Uma grade que é aposta de audiência

A estratégia do sportv reflete uma tendência clara: em Copas do Mundo, canais esportivos precisam ir além da transmissão para competir com o volume de conteúdo das redes sociais. O pacote de 4K, humor, gastronomia e análise aprofundada tenta oferecer algo que o TikTok não entrega — contexto, profundidade e a experiência de assistir junto.

Com tanta programação dedicada, o sportv consegue te convencer a ficar na TV em vez de acompanhar a Copa pelo celular?