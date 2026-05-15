Agenda de jogos Sky e Sky+: Brasileirão, Libertadores e Sul-Americana

Os próximos dias prometem uma agenda eletrizante para os apaixonados por esportes. A Sky, maior operadora de TV via satélite do país, e a Sky+, plataforma que une canais ao vivo e streaming, prepararam uma cobertura completa que vai do futebol nacional às quadras de tênis na Europa.
Com transmissões distribuídas entre canais como SporTV, ESPN, Premiere, Paramount+ e Disney+, o público terá acesso a confrontos decisivos em múltiplas competições.
Campeonato Brasileiro: Séries A e B
A Série A chega à sua 16ª rodada com partidas que mexem no topo da tabela. Destaque para:
Palmeiras x Cruzeiro e Athletico-PR x Flamengo.
Internacional x Vasco e Bahia x Grêmio.
Transmissões: SporTV, Premiere, Prime Video e TV Globo.
Já na Série B, a 9ª rodada traz o clássico cearense entre Ceará x Fortaleza, além de duelos como Ponte Preta x Londrina e Vila Nova x Avaí, com cobertura pela RedeTV!, ESPN e Premiere.
Noite de Copa: Libertadores e Sul-Americana
A fase de grupos das competições continentais entra em momentos cruciais. Na Libertadores, os holofotes se voltam para:
Boca Juniors x Cruzeiro e Fluminense x Bolívar.
Flamengo x Estudiantes e Peñarol x Corinthians.
Pela Sul-Americana, os brasileiros também enfrentam desafios internacionais, com destaque para Santos x San Lorenzo e São Paulo x Millonarios. As partidas serão divididas entre ESPN, Disney+, Paramount+ e SBT.
Futebol Internacional e Tênis
Para quem não perde o futebol europeu, a Premier League traz o duelo entre Arsenal e Burnley pela 37ª rodada. Já para os fãs de tênis, o ATP 1000 de Roma chega às suas emocionantes semifinais, com transmissão exclusiva pelos canais ESPN.
Veja a agenda completa:
Sexta-feira, 15 de maio
10h30 – Tênis (ATP 1000: Roma): Semifinal
Onde assistir: ESPN 2 e Disney+
Sábado, 16 de maio
16h00 – Brasileirão Série B: São Bernardo x América-MG
Onde assistir: SPORTV, Premiere e ge TV
16h00 – Brasileirão Série B: Operário x Náutico
Onde assistir: RedeTV!, Disney+ e SportyNet
18h30 – Brasileirão Série A: Atlético-MG x Mirassol
Onde assistir: Premiere
18h30 – Brasileirão Série A: Internacional x Vasco da Gama
Onde assistir: Prime Video (já incluso para assinantes Sky/Sky+)
21h00 – Brasileirão Série A: Palmeiras x Cruzeiro
Onde assistir: SPORTV e Premiere
Domingo, 17 de maio
16h00 – Brasileirão Série A: Bahia x Grêmio
Onde assistir: TV Globo, Premiere e ge TV
16h00 – Brasileirão Série B: Athletic-MG x Juventude
Onde assistir: Disney+
18h00 – Brasileirão Série B: Vila Nova x Avaí
Onde assistir: RedeTV!, Disney+ e SportyNet
18h30 – Brasileirão Série B: Ceará x Fortaleza
Onde assistir: Disney+
19h30 – Brasileirão Série A: Athletico-PR x Flamengo
Onde assistir: SPORTV e Premiere
Segunda-feira, 18 de maio
16h00 – Premier League: Arsenal x Burnley
Onde assistir: ESPN e Disney+
19h00 – Brasileirão Série B: Ponte Preta x Londrina
Onde assistir: ESPN e Disney+
Terça-feira, 19 de maio
19h00 – CONMEBOL Libertadores: Fluminense x Bolívar
Onde assistir: ESPN e Disney+
21h30 – CONMEBOL Libertadores: Boca Juniors x Cruzeiro
Onde assistir: Paramount+
21h30 – CONMEBOL Sul-Americana: São Paulo x Millonarios
Onde assistir: SBT, ESPN e Disney+
Quarta-feira, 20 de maio
19h00 – CONMEBOL Sul-Americana: Santos x San Lorenzo
Onde assistir: ESPN e Disney+
19h00 – CONMEBOL Sul-Americana: Olimpia x Vasco da Gama
Onde assistir: Paramount+
21h00 – CONMEBOL Sul-Americana: Independiente x Botafogo
Onde assistir: Paramount+
21h00 – CONMEBOL Sul-Americana: Grêmio x Palestino
Onde assistir: Paramount+
21h30 – CONMEBOL Libertadores: Flamengo x Estudiantes LP
Onde assistir: TV Globo, Paramount+ e ge TV
21h30 – CONMEBOL Libertadores: Palmeiras x Cerro Porteño
Onde assistir: TV Globo, ESPN, Disney+ e ge TV
Quinta-feira, 21 de maio
19h00 – CONMEBOL Sul-Americana: Atlético-MG x Cienciano
Onde assistir: ESPN e Disney+
21h30 – CONMEBOL Libertadores: Peñarol x Corinthians
Onde assistir: ESPN e Disney+
