Agenda de jogos Sky e Sky+: Brasileirão, Libertadores e Sul-Americana

A agenda conta com jogos decisivos das Séries A e B do Brasileirão, além da fase de grupos das copas continentais e o melhor do tênis mundial. Confira a programação

Por Guilherme Santos
Os próximos dias prometem uma agenda eletrizante para os apaixonados por esportes. A Sky, maior operadora de TV via satélite do país, e a Sky+, plataforma que une canais ao vivo e streaming, prepararam uma cobertura completa que vai do futebol nacional às quadras de tênis na Europa.

Com transmissões distribuídas entre canais como SporTV, ESPN, Premiere, Paramount+ e Disney+, o público terá acesso a confrontos decisivos em múltiplas competições.

Campeonato Brasileiro: Séries A e B

A Série A chega à sua 16ª rodada com partidas que mexem no topo da tabela. Destaque para:

  • Palmeiras x Cruzeiro e Athletico-PR x Flamengo.

  • Internacional x Vasco e Bahia x Grêmio.

  • Transmissões: SporTV, Premiere, Prime Video e TV Globo.

Já na Série B, a 9ª rodada traz o clássico cearense entre Ceará x Fortaleza, além de duelos como Ponte Preta x Londrina e Vila Nova x Avaí, com cobertura pela RedeTV!, ESPN e Premiere.

Noite de Copa: Libertadores e Sul-Americana

A fase de grupos das competições continentais entra em momentos cruciais. Na Libertadores, os holofotes se voltam para:

  • Boca Juniors x Cruzeiro e Fluminense x Bolívar.

  • Flamengo x Estudiantes e Peñarol x Corinthians.

Pela Sul-Americana, os brasileiros também enfrentam desafios internacionais, com destaque para Santos x San Lorenzo e São Paulo x Millonarios. As partidas serão divididas entre ESPN, Disney+, Paramount+ e SBT.

Futebol Internacional e Tênis

Para quem não perde o futebol europeu, a Premier League traz o duelo entre Arsenal e Burnley pela 37ª rodada. Já para os fãs de tênis, o ATP 1000 de Roma chega às suas emocionantes semifinais, com transmissão exclusiva pelos canais ESPN.

Veja a agenda completa:

Sexta-feira, 15 de maio

  • 10h30 – Tênis (ATP 1000: Roma): Semifinal

    • Onde assistir: ESPN 2 e Disney+

Sábado, 16 de maio

  • 16h00 – Brasileirão Série B: São Bernardo x América-MG

    • Onde assistir: SPORTV, Premiere e ge TV

  • 16h00 – Brasileirão Série B: Operário x Náutico

    • Onde assistir: RedeTV!, Disney+ e SportyNet

  • 18h30 – Brasileirão Série A: Atlético-MG x Mirassol

    • Onde assistir: Premiere

  • 18h30 – Brasileirão Série A: Internacional x Vasco da Gama

    • Onde assistir: Prime Video (já incluso para assinantes Sky/Sky+)

  • 21h00 – Brasileirão Série A: Palmeiras x Cruzeiro

    • Onde assistir: SPORTV e Premiere

Domingo, 17 de maio

  • 16h00 – Brasileirão Série A: Bahia x Grêmio

    • Onde assistir: TV Globo, Premiere e ge TV

  • 16h00 – Brasileirão Série B: Athletic-MG x Juventude

    • Onde assistir: Disney+

  • 18h00 – Brasileirão Série B: Vila Nova x Avaí

    • Onde assistir: RedeTV!, Disney+ e SportyNet

  • 18h30 – Brasileirão Série B: Ceará x Fortaleza

    • Onde assistir: Disney+

  • 19h30 – Brasileirão Série A: Athletico-PR x Flamengo

    • Onde assistir: SPORTV e Premiere

Segunda-feira, 18 de maio

  • 16h00 – Premier League: Arsenal x Burnley

    • Onde assistir: ESPN e Disney+

  • 19h00 – Brasileirão Série B: Ponte Preta x Londrina

    • Onde assistir: ESPN e Disney+

Terça-feira, 19 de maio

  • 19h00 – CONMEBOL Libertadores: Fluminense x Bolívar

    • Onde assistir: ESPN e Disney+

  • 21h30 – CONMEBOL Libertadores: Boca Juniors x Cruzeiro

    • Onde assistir: Paramount+

  • 21h30 – CONMEBOL Sul-Americana: São Paulo x Millonarios

    • Onde assistir: SBT, ESPN e Disney+

Quarta-feira, 20 de maio

  • 19h00 – CONMEBOL Sul-Americana: Santos x San Lorenzo

    • Onde assistir: ESPN e Disney+

  • 19h00 – CONMEBOL Sul-Americana: Olimpia x Vasco da Gama

    • Onde assistir: Paramount+

  • 21h00 – CONMEBOL Sul-Americana: Independiente x Botafogo

    • Onde assistir: Paramount+

  • 21h00 – CONMEBOL Sul-Americana: Grêmio x Palestino

    • Onde assistir: Paramount+

  • 21h30 – CONMEBOL Libertadores: Flamengo x Estudiantes LP

    • Onde assistir: TV Globo, Paramount+ e ge TV

  • 21h30 – CONMEBOL Libertadores: Palmeiras x Cerro Porteño

    • Onde assistir: TV Globo, ESPN, Disney+ e ge TV

Quinta-feira, 21 de maio

  • 19h00 – CONMEBOL Sul-Americana: Atlético-MG x Cienciano

    • Onde assistir: ESPN e Disney+

  • 21h30 – CONMEBOL Libertadores: Peñarol x Corinthians

    • Onde assistir: ESPN e Disney+

