Cinco novos canais grátis chegam à Roku Channel e Xiaomi TV+

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A oferta de canais gratuitos no modelo FAST segue crescendo no Brasil. Nesta semana, duas plataformas atualizaram suas grades com novas opções que reforçam a estratégia de atrair audiência sem cobrar assinatura.

Roku Channel aposta em esportes e filmes

A Roku Channel adicionou quatro novos canais à sua programação:

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NSports FAST (VC 263) — voltado para conteúdo esportivo

Film+Emotion (VC 365) — filmes com foco em drama e romance

Film+Action (VC 389) — filmes de ação e aventura

Film+Family (VC 542) — filmes para toda a família

A chegada dos canais Film+ amplia a presença da marca na plataforma, segmentando a oferta por gênero — uma tática que facilita a navegação e aumenta o tempo de permanência do espectador.

Xiaomi TV+ recebe canal em espanhol

A Xiaomi TV+ incluiu o Big Time Spanish (VC 5421), canal dedicado a conteúdo em língua espanhola. A adição acompanha um movimento crescente de plataformas FAST que buscam diversificar a oferta linguística para atingir nichos específicos de audiência.

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Com o avanço das plataformas gratuitas, o cenário de TV conectada no Brasil ganha cada vez mais opções para quem quer variedade sem comprometer o orçamento.

Você já usa alguma plataforma FAST no dia a dia, ou ainda prefere os serviços por assinatura?