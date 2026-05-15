FilmBox vira FILMBOX+ com novos canais e streaming em junho

A marca FilmBox, uma das mais conhecidas da TV por assinatura na Europa Central e Oriental, vai deixar de existir como a conhecemos. A SPI International anunciou uma reformulação completa do portfólio de canais lineares e do serviço de streaming, com estreia marcada para 10 de junho.

O Que Muda na Prática

A mudança vai muito além de um novo logo. Todos os canais passam a adotar o prefixo FILMBOX+, com identidades visuais próprias e posicionamento editorial mais definido por gênero e público. A nova grade inclui:

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FILMBOX+ One — canal principal

— canal principal FILMBOX+ Love & Crime — romance e suspense

— romance e suspense FILMBOX+ Hits — grandes sucessos

— grandes sucessos FILMBOX+ Emotion — drama

— drama FILMBOX+ Action — ação

— ação FILMBOX+ Comedy — comédia

— comédia FILMBOX+ Festival — curadoria autoral

O serviço de streaming, até então chamado apenas de FilmBox, será renomeado para FILMBOX+ Stream e ganha um novo domínio próprio (filmboxplus.stream). A plataforma vai reunir coleções curadas, biblioteca de conteúdo e transmissão ao vivo dos canais lineares.

A Sombra da CANAL+

O redesign traz referências visuais à CANAL+, controladora da SPI International, sinalizando uma integração mais estreita entre as marcas do grupo. Segundo Patrycja Gałązka-Struzik, diretora de marketing e digital da SPI, o FilmBox segue como “pedra angular” do portfólio internacional da empresa, especialmente nos Bálcãs e na Europa Central e Oriental.

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A distribuição dos canais continuará via operadoras de cabo e satélite em mais de 40 países, o que garante que a mudança atinge uma base significativa de espectadores.

O Que Isso Significa Para o Mercado

A estratégia da SPI reflete um movimento comum entre grupos de mídia: consolidar submarcas sob uma identidade-mãe mais forte para facilitar o reconhecimento e a venda de pacotes a operadoras. Ao segmentar cada canal por gênero com clareza, a empresa aposta que distribuidores e assinantes terão mais facilidade para entender — e escolher — o que cada produto oferece.

A reformulação do FilmBox faz sentido para você, ou o excesso de submarcas só confunde o assinante?