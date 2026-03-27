HBO vs Telecine: Qual a melhor estreia deste sábado (28/3)?

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Chegamos ao último final de semana de março e os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes novidades para este dia 28, a partir das 22h. Confira abaixo as principais estreias:

Fechando o mês, o Telecine Premium exibe o longa O Mestre do Crime (Old Guy). Danny Dolinski, um assassino profissional com três décadas de experiência, enfrenta um novo desafio após ser diagnosticado com artrite: ponderar a reforma. Contudo, antes de abandonar esse mundo, tem de cumprir uma tarefa decisiva: treinar Wihlborg, um jovem prodígio do crime. Habituado aos métodos tradicionais e com pouca paciência para novidades, o veterano vê-se obrigado a adaptar-se à abordagem inovadora e impulsiva de Wihlborg. Entre diferenças de estilo e de gerações, ambos terão de encontrar um equilíbrio para completar a missão que marcará a despedida de Danny.

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Já na HBO será a vez de conferir Anaconda. Os melhores amigos Griff e Doug partem para as selvas da Amazônia para filmar um reboot de seu filme favorito de todos os tempos, Anaconda. No entanto, a vida logo imita a arte quando uma anaconda gigantesca com sede de sangue começa a caçá-los.