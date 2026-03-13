Domingo de Emoções: Huck abre votação do Melhores do Ano e recebe estrela de O Agente Secreto

- Publicidade -

O ‘Domingão com Huck‘ deste dia 15 de março entra no ar em um clima de expectativa absoluta. Com a transmissão do Oscar ocorrendo logo após o Fantástico, Luciano Huck recebe no palco a atriz potiguar Tânia Maria, a dona Sebastiana do filme ‘O Agente Secreto’.

A atriz, que vive a ansiedade pela possível consagração do longa de Kleber Mendonça Filho na premiação da Academia, terá sua trajetória de vida homenageada e passará por uma grande surpresa ao vivo. É a conexão direta entre o cinema nacional e a maior vitrine da TV aberta.

Além da Tela está no WhatsApp! Entre em nosso canal e acompanhe as novidades em primeira mão. WhatsApp

Batalha do Lip Sync e Votação Aberta

O entretenimento também está garantido com um duelo de talentos da novela das nove: Gabriela Loran e Mell Muzzillo se enfrentam na Batalha do Lip Sync. As intérpretes de Viviane e Maggye prometem performances icônicas que unem dublagem e coreografias elaboradas.

Além disso, o público finalmente poderá começar a decidir os rumos do ‘Melhores do Ano 2025‘. A partir da tarde deste domingo, a votação para Música do Ano será aberta no Gshow. Confira as finalistas:

- Publicidade -

Energia de Gostosa (Ivete Sangalo)

(Ivete Sangalo) Lembrei de Nós (João Gomes, Jota.pê e Mestrinho)

(João Gomes, Jota.pê e Mestrinho) Me ama ou me larga (Simone Mendes)

(Simone Mendes) P do Pecado (Menos é Mais e Simone Mendes)

(Menos é Mais e Simone Mendes) Tubarões (Diego & Victor Hugo)

Calendário do Melhores do Ano

A Globo preparou uma estratégia de “aquecimento” para a premiação, que conta com 13 categorias e teve o envolvimento de 15 mil funcionários na pré-seleção:

22 de Março : Entrega antecipada do prêmio na categoria Revelação.

: Entrega antecipada do prêmio na categoria Revelação. 29 de Março: Grande cerimônia de entrega de todas as categorias do Melhores do Ano 2025.