Domingo de Emoções: Huck abre votação do Melhores do Ano e recebe estrela de O Agente Secreto

O ‘Domingão com Huck‘ deste dia 15 de março entra no ar em um clima de expectativa absoluta. Com a transmissão do Oscar ocorrendo logo após o Fantástico, Luciano Huck recebe no palco a atriz potiguar Tânia Maria, a dona Sebastiana do filme ‘O Agente Secreto’.
A atriz, que vive a ansiedade pela possível consagração do longa de Kleber Mendonça Filho na premiação da Academia, terá sua trajetória de vida homenageada e passará por uma grande surpresa ao vivo. É a conexão direta entre o cinema nacional e a maior vitrine da TV aberta.
Batalha do Lip Sync e Votação Aberta
O entretenimento também está garantido com um duelo de talentos da novela das nove: Gabriela Loran e Mell Muzzillo se enfrentam na Batalha do Lip Sync. As intérpretes de Viviane e Maggye prometem performances icônicas que unem dublagem e coreografias elaboradas.
Além disso, o público finalmente poderá começar a decidir os rumos do ‘Melhores do Ano 2025‘. A partir da tarde deste domingo, a votação para Música do Ano será aberta no Gshow. Confira as finalistas:
- Energia de Gostosa (Ivete Sangalo)
- Lembrei de Nós (João Gomes, Jota.pê e Mestrinho)
- Me ama ou me larga (Simone Mendes)
- P do Pecado (Menos é Mais e Simone Mendes)
- Tubarões (Diego & Victor Hugo)
Calendário do Melhores do Ano
A Globo preparou uma estratégia de “aquecimento” para a premiação, que conta com 13 categorias e teve o envolvimento de 15 mil funcionários na pré-seleção:
- 22 de Março: Entrega antecipada do prêmio na categoria Revelação.
- 29 de Março: Grande cerimônia de entrega de todas as categorias do Melhores do Ano 2025.