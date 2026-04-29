De Breaking Bad a One Piece: Samsung TV Plus tem ‘invasão’ de novos canais

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​O Samsung TV Plus continua sua estratégia de expansão no Brasil. A plataforma FAST da Samsung acaba de oficializar a chegada de uma lista de peso que promete agradar desde os fãs de dramas até os aficionados pela cultura japonesa.

​O destaque fica por conta da chegada do canal dedicado exclusivamente a Breaking Bad, uma das séries mais premiadas da história da TV, permitindo que os usuários maratonem a jornada de Walter White sem custo adicional.

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​Animes e Clássicos

​Para o público jovem e os fãs de animação, a grade agora conta com canais temáticos que transmitem 24 horas por dia alguns dos títulos mais icônicos do gênero, incluindo:

​ One Piece: As aventuras de Luffy e seu bando.

As aventuras de Luffy e seu bando. ​ Boruto: Naruto Next Generations: A continuação da saga de Konoha.

A continuação da saga de Konoha. ​ Death Note: O aclamado thriller psicológico.

O aclamado thriller psicológico. ​Hunter X Hunter: Um dos shonens mais respeitados da indústria.

​Além dos animes, a nostalgia ganha força com um canal focado em As Tartarugas Ninja, ideal para revisitar as diferentes gerações dos heróis cascudos.

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​Reality, Suspense e… Relax

​A atualização da plataforma também traz diversidade para outros nichos de audiência, com as maratonas de MTV Catfish, enquanto os entusiastas do sobrenatural têm o canal Assombrações à disposição.

​Para quem busca apenas um plano de fundo para o ambiente ou momentos de tranquilidade, a plataforma também adicionou o Ocean Vibes, focado em paisagens marítimas e sons relaxantes em alta definição.