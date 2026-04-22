InícioStreaming

Conheça “Santita”, a nova aposta irreverente da Netflix que vai te prender

Protagonista abandona o amor no altar e, vinte anos depois, precisa encarar as escolhas do passado em uma história nada convencional.

Por Ricardo Marques
Seguir
Publicidade

Esqueça as mocinhas indefesas. Em “Santita”, nova produção original mexicana da Netflix, somos apresentados a María José Cano, uma mulher marcada por um acidente trágico que a deixou sem andar e por uma decisão drástica: abandonar o amor de sua vida em pleno altar.

Vinte anos se passam e a vida de María José — que carrega o apelido irônico de “Santita” por sua personalidade irreverente e pecadora — é sacudida pelo retorno inesperado do ex-noivo. O reencontro a obriga a enfrentar as cicatrizes do passado e as consequências de suas mentiras, colocando à prova tudo o que ela acreditava sobre o amor e a redenção.

WhatsApp

Diferente dos romances açucarados, a série aposta em uma narrativa ágil e cheia de camadas. María José é descrita como uma mulher que desafia as expectativas da sociedade, movida por apostas altas e um comportamento que foge do politicamente correto. É uma trama sobre o tempo perdido e sobre a coragem (ou a falta dela) de ser quem realmente se é.

O lançamento de Santita reforça a estratégia da Netflix em investir no “Melodrama Moderno”. O México continua sendo um dos maiores exportadores de conteúdo para a plataforma, e séries que misturam o DNA das telenovelas com a estética e o ritmo das maratonas de streaming têm garantido ótimos números de audiência global. Ao trazer uma protagonista com deficiência física que não é definida pela sua condição, mas pela sua personalidade forte e falha, a série também acerta na representatividade e na complexidade humana.

Publicidade

Você gosta de séries que mostram protagonistas imperfeitos e “pecadores” ou prefere as clássicas histórias de amor onde o casal luta contra tudo para ficar junto?

Publicidade

Leia também

0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos os comentários
Publicidade

Recente

Publicidade

Leia também