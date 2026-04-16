Drama, Fiji e traição: o fenômeno Love Island USA ganha data no Brasil

O gênero dos realities de pegação ganha um reforço de peso no catálogo brasileiro. O Universal+ confirmou para o dia 23 de abril a estreia da sétima temporada de Love Island USA, um dos formatos mais replicados e comentados do mundo, que agora tenta consolidar sua base de fãs por aqui com uma dose extra de drama e cenários paradisíacos.
Isolamento e recoupling em Fiji
Nesta nova leva de 37 episódios, 30 participantes (os famosos Islanders) desembarcam nas Ilhas Mamanuca, em Fiji. O mecanismo é aquele que o público ama odiar: os competidores ficam isolados em uma vila luxuosa e precisam formar casais para sobreviver. Quem sobrar após o ritual do recoupling — o momento em que se escolhe um novo parceiro — corre o risco imediato de eliminação.
A dinâmica da temporada promete ser intensa, incluindo:
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O Hideaway: Espaço privado para casais que precisam de um tempo longe das câmeras da casa principal.- Publicidade -
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Desafios de Química: Provas físicas e mentais que valem recompensas românticas ou imunidade.
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Voto do Público: A audiência brasileira poderá acompanhar de perto quem são os pares mais autênticos até a grande final.
O fator Ariana Madix
Um dos grandes trunfos deste ano é a apresentação de Ariana Madix. Conhecida por Vanderpump Rules, a apresentadora traz o “selo de qualidade” para quem busca entretenimento ágil e comentários afiados sobre as relações tóxicas e genuínas que se formam diante das câmeras. Sob seu comando, o programa foca na estética das vilas tropicais e na tensão constante do firepit.
Onde maratonar
Para os entusiastas do formato, o Universal+ já preparou o terreno. Antes da estreia da sétima temporada, o serviço disponibilizou as temporadas 4 a 6 da versão americana, além dos spin-offs que são sucesso global:
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Love Island Games: 1ª temporada.
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Love Island All Stars: Temporadas 1 e 2.
A aposta da ITV America e do Universal+ é transformar o Brasil em um mercado tão engajado quanto o britânico e o americano, onde o programa é frequentemente o assunto mais comentado das redes sociais durante sua exibição.
Você prefere realities de namoro que focam no romance real ou aqueles que entregam o caos absoluto nas traições?