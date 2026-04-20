Disney+ integrará canal linear Disney Channel na Alemanha

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A fronteira entre a televisão por assinatura e as plataformas de streaming acaba de ficar ainda mais tênue. A Disney revelou que o sinal linear do Disney Channel será disponibilizado integralmente dentro do Disney+ na Alemanha. A iniciativa segue os passos da recente inclusão de conteúdos da ESPN na plataforma, reforçando a ideia de que o futuro do streaming é ser um “hub” completo de entretenimento.

Diferente de outros mercados onde canais lineares foram extintos para dar lugar ao streaming, na Alemanha o Disney Channel continuará operando normalmente na TV aberta (via satélite e cabo). A diferença é que, agora, ele também será uma opção de consumo para quem prefere não sair do aplicativo.

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Curadoria vs. Personalização

Segundo Eun-Ky Park, executiva da Disney para a região alemã, a integração é o “próximo passo lógico”. A ideia é oferecer ao público a flexibilidade do streaming aliada à experiência de visualização compartilhada que só uma grade programada oferece.

“Enquanto o Disney+ permite a visualização personalizada e sob demanda, o Disney Channel oferece uma programação linear cuidadosamente curada para toda a família“, explicou Park.

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O Que Muda para o Usuário?

A integração traz benefícios diretos para quem busca simplicidade na hora de escolher o que assistir:

Acesso Direto : O sinal do canal estará em uma seção dedicada dentro do app do Disney+.

: O sinal do canal estará em uma seção dedicada dentro do app do Disney+. Custo Zero : A novidade não gerará reajustes no valor da assinatura.

: A novidade não gerará reajustes no valor da assinatura. Conteúdo Variado: Além de desenhos e séries adolescentes, a grade inclui eventos ao vivo, como a UEFA Women’s Champions League.

Análise: A TV linear está morrendo ou se transformando?

Essa mudança na Alemanha impacta o mercado global de TV ao mostrar que os canais lineares ainda possuem um valor imenso: a curadoria. Em um mundo com catálogos infinitos onde o usuário gasta minutos apenas decidindo o que ver, ter um canal que “escolhe por você” é um diferencial de conforto. Se o modelo funcionar bem na Europa, é muito provável que vejamos o Disney Channel (e quem sabe o canal FX ou National Geographic) retornando como sinais ao vivo dentro do Disney+ no Brasil e nos EUA.

Você gostaria de ter os canais lineares da Disney (como Disney Channel e FX) de volta como sinais ao vivo dentro do seu Disney+, ou prefere ter apenas o catálogo para assistir quando quiser?