Maio: TNT Series tem nome, sobrenome e seis temporadas

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Não é exagero: The Mentalist aparece 427 vezes na grade de maio do TNT Series. Em um canal com menos de mil entradas no mês inteiro, isso representa quase 43% de toda a programação. Patrick Jane está em todo lugar — de manhã, de tarde, à noite e na madrugada. É a aposta mais concentrada em um único título que apareceu nas três grades analisadas até agora, e ela merece ser examinada com atenção.

The Mentalist: o canal dentro do canal

A série protagonizada por Simon Baker como o consultor policial Patrick Jane — especialista em leitura de comportamento humano, obcecado em capturar o assassino serial Red John — ocupa o primetime das 20h às 23h59 praticamente sem interrupção durante todo o mês. A distribuição por temporada revela uma estratégia de exibição não-linear: o canal não exibe as temporadas em ordem cronológica, mas embaralha episódios de diferentes temporadas na mesma noite.

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Em uma noite típica, o espectador pode ver, das 20h às meia-noite, episódios das temporadas 1, 2, 3 e 4 em sequência — e o mesmo padrão se repete nos dias seguintes com combinações diferentes. É uma escolha que favorece o espectador casual, que pode entrar em qualquer ponto, mas frustra quem quer acompanhar uma narrativa em progressão.

As temporadas mais presentes no mês são a 2ª (133 episódios) e a 3ª (123 episódios), seguidas pela 5ª (66) e 1ª (57).

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Às sextas-feiras à noite, a partir das 21h43, o canal abre uma janela para Person of Interest — três episódios em sequência, das temporadas 1 e 2, que ocupam o bloco 21h43–00h. É o único contrapeso regular ao monopólio do Mentalist no horário nobre, com exibições confirmadas nos dias 2, 9, 16, 23 e 30 de maio.

As madrugadas pertencem a Law & Order SVU

Se o primetime é terra de The Mentalist, a madrugada tem dono próprio: Law & Order: SVU domina a faixa das 2h às 6h da manhã com 225 episódios no mês — sendo 139 da temporada 12 e 82 identificados apenas como “LAW & ORDER: SVU” sem especificação de temporada. O canal usa a franquia como colchão de madrugada, um formato consolidado na TV paga global para manter a grade preenchida com conteúdo de alta retenção.

Cold Case (200 episódios, temporadas 4 a 7) ocupa a faixa intermediária — das 7h às 18h —, enquanto Major Crimes (38 episódios, temporadas 1, 2 e 6) aparece exclusivamente no bloco das 6h às 8h da manhã, funcionando como transição entre a madrugada de SVU e o dia de Cold Case. A estrutura completa é:

06h–07h: Major Crimes

07h–19h: Cold Case (com sobreposição de Person of Interest no período da manhã, das 9h ao meio-dia)

(com sobreposição de Person of Interest no período da manhã, das 9h ao meio-dia) 19h–00h: The Mentalist (com janela para Person of Interest às sextas)

(com janela para Person of Interest às sextas) 00h–06h: Law & Order SVU

Quartas-feiras: o dia do conteúdo brasileiro

O cumprimento da cota nacional — exigida pela Lei nº 14.815/2024 para todos os canais pagos, incluindo os estrangeiros operando no Brasil — está concentrado nas quartas-feiras, único dia da semana em que a grade do TNT Series quebra o ciclo de séries americanas para dar espaço a produções nacionais.

O bloco começa às 18h e vai até a entrada do Mentalist por volta das 21h45, com a seguinte estrutura:

18h01 — Mapa do Pop (doc/entretenimento, episódios 76 a 78 + ep. 501) — toda quarta do mês

(doc/entretenimento, episódios 76 a 78 + ep. 501) — toda quarta do mês 18h30–19h20 — Mal Me Quer T3 (comédia, eps. 5 e 6) — apenas dia 6

(comédia, eps. 5 e 6) — apenas dia 6 18h30–21h — Um Dia Qualquer T2 (drama/ação) — dias 6, 13, 20 e 27

(drama/ação) — dias 6, 13, 20 e 27 21h36 — Buzum (comédia, eps. 3, 4 e 5) — dias 13, 20 e 27

O destaque é Um Dia Qualquer, série brasileira de drama e ação com elenco que inclui Augusto Madeira, Vinicius de Oliveira e Mariana Nunes, que avança da 2ª temporada com até quatro episódios por noite. É o título que carrega mais peso narrativo no bloco nacional — e que, com quatro quartas-feiras de exibição, funciona quase como uma janela semanal regular, ainda que não ocupe o primetime principal.

O que a grade revela sobre a identidade do canal

O TNT Series de maio apresenta um paradoxo interessante: é o canal com a grade mais enxuta — séries policiais e de mistério do começo ao fim —, mas também o mais dependente de um único título para sustentar o horário nobre. A ausência de novidades ou estreias é marcante. Nenhuma série inédita aparece no mês.

A estratégia faz sentido financeiro — The Mentalist tem base de fãs consolidada, boa retenção e sete temporadas de conteúdo — mas também revela um canal operando no modo manutenção, sem apostas editoriais de risco. Em comparação ao TNT (que tem Beleza Fatal e Joker) ou ao TCM (que escala séries argentinas recentes), o TNT Series parece o menos disposto a surpreender o assinante em maio.

E você, ainda aguenta assistir The Mentalist pela quinta vez — ou o canal deveria arriscar em novas séries no primetime?