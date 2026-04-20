Maio: Conheça as “superestreias” do Telecine Premium

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O canal de TV por assinatura Telecine Premium preparou diversas novidades para seus assinantes ao longo do mês de maio. As “Superestreias” são exibidas sempre aos sábados, a partir das 22h.

As novidades começam no dia 2 de maio com Agentes Muito Especiais. Os agentes Jeff e Johnny sofrem preconceito por serem gays e desejam mostrar que conseguem estar na corporação, além de merecerem respeito, ao tentarem prender uma quadrilha, a “Bando da Onça”.

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Já no dia 9 os assinantes conferem Mãe Fora da Caixa. Manu, uma mulher bem-sucedida que acredita ter a vida sob controle, fica abalada ao descobrir que está grávida. Ela e o marido precisam enfrentar as dúvidas e os desafios da paternidade em um retrato leve e bem-humorado da vida familiar de uma criança pela primeira vez.

A Empregada (The Housemaid) é o destaque do sábado, dia 16 de maio. Na esperança de um novo começo, uma jovem se torna empregada doméstica em tempo integral para um casal rico que abriga segredos sinistros.

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No dia 23 o canal exibe Amigos Imaginários (If). Depois de descobrir que pode ver os amigos imaginários de todos, uma garota embarca em uma aventura mágica para reconectar amigos imaginários esquecidos.

Fechando o mês, será a vez de conferir Um Lugar Silencioso: Um Dia (A Quiet Place: Day One). Quando Nova York é atacada por uma invasão alienígena, uma mulher e outros sobreviventes tentam se proteger. Logo descobrem que precisam permanecer em silêncio absoluto, pois as criaturas são atraídas pelo som.

Confira os trailers: