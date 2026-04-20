Maio: Conheça as “superestreias” do Telecine Premium

O canal de TV por assinatura Telecine Premium preparou diversas novidades para seus assinantes ao longo do mês de maio. As “Superestreias” são exibidas sempre aos sábados, a partir das 22h.
As novidades começam no dia 2 de maio com Agentes Muito Especiais. Os agentes Jeff e Johnny sofrem preconceito por serem gays e desejam mostrar que conseguem estar na corporação, além de merecerem respeito, ao tentarem prender uma quadrilha, a “Bando da Onça”.
Já no dia 9 os assinantes conferem Mãe Fora da Caixa. Manu, uma mulher bem-sucedida que acredita ter a vida sob controle, fica abalada ao descobrir que está grávida. Ela e o marido precisam enfrentar as dúvidas e os desafios da paternidade em um retrato leve e bem-humorado da vida familiar de uma criança pela primeira vez.
A Empregada (The Housemaid) é o destaque do sábado, dia 16 de maio. Na esperança de um novo começo, uma jovem se torna empregada doméstica em tempo integral para um casal rico que abriga segredos sinistros.
No dia 23 o canal exibe Amigos Imaginários (If). Depois de descobrir que pode ver os amigos imaginários de todos, uma garota embarca em uma aventura mágica para reconectar amigos imaginários esquecidos.
Fechando o mês, será a vez de conferir Um Lugar Silencioso: Um Dia (A Quiet Place: Day One). Quando Nova York é atacada por uma invasão alienígena, uma mulher e outros sobreviventes tentam se proteger. Logo descobrem que precisam permanecer em silêncio absoluto, pois as criaturas são atraídas pelo som.
Confira os trailers: