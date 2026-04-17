YouTube derruba canais estatais da Belarus por sanções

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A guerra de informação entre plataformas ocidentais e governos autoritários ganhou um novo capítulo. O YouTube removeu os canais de três veículos estatais de Belarus — a agência de notícias BelTA e as emissoras ONT e STV —, ampliando um padrão de enforcement que já havia atingido a mídia estatal russa após a invasão da Ucrânia.

Sanções como justificativa — mas nem todos concordam

As remoções aconteceram em 3 de abril de 2026. Segundo a própria BelTA, o YouTube citou sanções como motivo para a derrubada. A agência, porém, contesta: alega que não está sob nenhum regime de sanções vigente.

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O Ministério da Informação de Belarus classificou a ação como “hostil e infundada” e afirmou que se reserva o direito de responder. O Ministério das Relações Exteriores seguiu a mesma linha e enquadrou os veículos atingidos como peças centrais da “soberania informacional” do país.

Enforcement seletivo levanta questões

A medida não atingiu toda a mídia estatal belarussa. O canal da Belteleradiocompany — o serviço First Information — seguiu disponível na plataforma após a ação contra BelTA, ONT e STV. Essa aplicação seletiva abre margem para debate: o critério de enforcement do YouTube está ligado a sanções específicas contra as organizações por trás dos canais ou faz parte de uma política mais ampla contra propaganda estatal?

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Veículos independentes de Belarus, como o Reform.news, reportaram que as emissoras estatais reagiram com tom de ameaça. Sugeriram que o próprio YouTube poderia sofrer restrições dentro do território belarusso e alertaram espectadores sobre canais falsos que tentam se passar pelos originais.

O precedente russo e o efeito dominó

O movimento não surge no vácuo. Desde a invasão da Ucrânia, plataformas ocidentais de tecnologia restringiram sistematicamente o alcance da mídia estatal russa. O que muda agora é a extensão geográfica: o enforcement passa a mirar também aliados diretos de Moscou, sinalizando que o cerco digital está se expandindo.

Para Belarus, o impacto prático pode ser limitado — o público interno desses canais já consome conteúdo por vias estatais. Mas no plano simbólico, a perda de presença no YouTube reduz a capacidade de projeção narrativa para audiências internacionais.

E você, acha que plataformas como o YouTube devem ter o poder de decidir quais governos têm voz — ou isso abre um precedente perigoso?