Drama revela perseguição sistemática e paixão proibida nos anos 90

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Inspirado em episódios reais de perseguição sistemática à comunidade LGBTQIA+ nos Estados Unidos, “À Paisana” mergulha no conservadorismo da década de 1990 para contar uma história de dualidade e dor. O filme foca na dificuldade de homens em assumir sua sexualidade em um ambiente institucionalmente hostil, onde o dever policial e o desejo pessoal entram em rota de colisão.

O longa é protagonizado por Tom Blyth (Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes), que interpreta Lucas, um jovem policial preso em um ambiente familiar sufocante e em um segredo que pode destruir sua carreira. A trama acompanha Lucas enquanto ele tenta recuperar uma carta íntima perdida durante uma festa de Ano Novo na casa de sua mãe. O incidente dispara memórias de meses atrás, quando ele trabalhava disfarçado em um shopping com a missão de seduzir e prender homens por “ato obsceno”.

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Tudo muda quando ele conhece Andrew, interpretado por Russell Tovey (Looking). O vínculo secreto que surge entre os dois coloca Lucas em um impasse moral: continuar alimentando o sistema de repressão do qual faz parte ou aceitar sua própria identidade.

O diretor e roteirista Carmen Emmi revelou que a ideia surgiu em 2016, após ele mesmo ter se assumido homossexual. Emmi ficou chocado ao descobrir que operações de “isca” policial para prender homens em locais públicos ainda ocorriam em pleno século XXI (como um caso em Long Beach, em 2014).

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“A ideia de que operações como essa ainda existissem me assombrava. Isso me obrigou a confrontar as razões pelas quais eu tinha me escondido por tanto tempo“, explicou o diretor, que escolheu sua terra natal, Syracuse (NY), como cenário para a obra.

Onde Assistir?

Vencedor do prêmio especial do júri em Sundance, o filme já está disponível para os assinantes brasileiros:

Informação Detalhes Plataforma Filmelier+ Acesso Via canais do Prime Video Elenco Tom Blyth e Russell Tovey Direção Carmen Emmi Classificação Drama / Baseado em Fatos Reais