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Novo canal de séries clássicas chega a Portugal em maio

Nova aposta em séries icônicas das décadas de 80 e 90 chega a um dos mercados com maior penetração de TV por assinatura na Europa.

Por Além da Tela
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O mercado televisivo em Portugal prepara-se para uma mudança em seu line-up de entretenimento. A partir do dia 4 de maio, o canal infanto-juvenil Biggs, que durante anos foi referência para o público jovem,  deixará de existir e dará lugar à VinTV, uma nova proposta de canal linear dedicada exclusivamente a grandes sucessos e clássicos da televisão mundial. O canal foi lançado na Espanha há alguns meses.

A VinTV chega com um catálogo que aposta em títulos que definiram a história da TV, com grandes sucessos consagrados pelo público nostálgico. Entre os principais destaques da programação estão:

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  • Assassinato por Escrito (Murder, She Wrote)

  • Arquivo X (The X-Files)

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  • E.R. Plantão Médico (ER)

  • ALF, o ETeimoso (ALF)

  • Caras e Caretas (Family Ties)

  • A Supermáquina (Knight Rider)

  • Twin Peaks

  • Ally McBeal

Marca “VinTV” chega a Portugal

A estreia da VinTV ocorre num contexto geográfico muito particular. Portugal detém uma das maiores taxas de penetração de TV por assinatura da Europa, com mais de 90% dos lares servidos por serviços de fibra ótica ou cabo (liderados por operadoras como NOS, MEO e Vodafone).

Diferente de outros mercados onde o “cord-cutting” (cancelamento da TV paga em favor do streaming) é agressivo, o espectador português ainda valoriza a experiência da TV linear. O lançamento da VinTV reforça a tese de que, embora o streaming cresça, ainda há um espaço valioso (e lucrativo) para canais que organizam o conteúdo e entregam conveniência através de grades de programação temáticas bem estruturadas.

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