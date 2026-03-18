Claro tv+ lança canal 24h de esportes radicais e estilo de vida

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Os amantes da cultura de rua e dos esportes radicais têm um novo motivo para não desgrudar da TV. A Claro tv+ oficializou a entrada do canal Fuel TV HD em seu line-up para clientes de Box, Fibra e Cabo. O canal assume a posição 595 e promete uma imersão completa no universo dos esportes de ação.

O Fuel TV é a única emissora global dedicada exclusivamente, 24 horas por dia, aos chamados “core action sports”. A programação foca nos pilares que definem o estilo de vida de milhões de jovens: skate, surfe, BMX, snowboard, MTB e wakeboard.

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Mais que esporte, um estilo de vida

Diferente de canais esportivos convencionais que focam apenas em competições, o Fuel TV mergulha no lifestyle que cerca essas modalidades. A grade é composta por:

Música e Arte : Documentários e clipes que mostram a conexão entre o som das ruas e as manobras.

: Documentários e clipes que mostram a conexão entre o som das ruas e as manobras. Tendências : Programas sobre moda, comportamento e as novas gerações que estão redefinindo o esporte mundial.

: Programas sobre moda, comportamento e as novas gerações que estão redefinindo o esporte mundial. Cobertura Global: As melhores pistas, as ondas mais icônicas e os eventos mais exclusivos de X-Sports ao redor do planeta.

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Expansão da Claro tv+ em HD

A chegada do Fuel TV na numeração 595 reforça o investimento da Claro em diversificar seu catálogo de nicho. Em um momento onde o público jovem migra para o digital, ter um canal que fala a linguagem do skate e do surfe em alta definição é uma estratégia para manter a relevância da TV por assinatura tradicional frente aos conteúdos curtos das redes sociais.

Com a adição, a Claro consolida um bloco de programação voltado ao esporte e aventura, oferecendo uma alternativa robusta para quem busca fugir do futebol e se aprofundar na cultura das rodinhas e pranchas.