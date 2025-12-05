Claro se manifesta sobre saída dos canais Paramount do país

O mercado de TV por assinatura no Brasil foi agitado pela notícia da descontinuação de um pacote enorme de canais. A partir de 31 de dezembro de 2025, sete canais lineares da Paramount Skydance deixarão de ser transmitidos em todo o território nacional, incluindo pesos-pesados como MTV, Comedy Central, Nickelodeon e Paramount Network.

Diante da onda de especulações e da preocupação dos assinantes, a operadora Claro — uma das maiores do país — emitiu um comunicado oficial sobre o assunto.

Questionada pela Redação do site Além da Tela, a Claro informou que foi “comunicada pela programadora sobre o encerramento do sinal de seus canais lineares” e garantiu aos seus clientes que a situação está sendo avaliada. Segundo a nota da operadora, a equipe “está avaliando as ações que serão adotadas para os clientes do hub de conteúdo da operadora.”

A manifestação da Claro confirma o corte drástico na programação e acende a luz amarela para os assinantes. A grande questão agora é: quais canais serão colocados no lugar do pacote Paramount Skydance? A Claro irá negociar novas estreias ou a grade será reduzida? A operadora busca uma solução para preencher a lacuna deixada por canais tão populares antes que o fim de 2025 chegue.