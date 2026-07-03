A semana: a chegada do TIM PLAY, novidades na Pluto TV e TV 3.0

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O mercado de entretenimento ganhou uma nova opção. Nesta semana, divulgamos o recém-laçado TIM PLAY, plataforma de streaming e TV ao vivo da operadora TIM. Divulgado pelo Além da Tela e rapidamente replicado por veículos de comunicação do país, esta foi apenas uma das novidades da semana.

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E o que mais foi notícia?

Os testes reais com a TV 3.0 no Brasil

Ainda no ambiente de distribuição de conteúdo doméstico, a transição para a próxima geração da TV aberta ganhou contornos práticos. Um teste de campo detalhado revelou os acertos estruturais e os gargalos técnicos do primeiro conversor de TV 3.0 fabricado no Brasil. O dispositivo promete redefinir a experiência de som e imagem na recepção residencial, mas esbarra em desafios iniciais de software e estabilidade de sinal que exigirão calibração das emissoras. Veja esta e outras notícias da semana aqui!

O que chega ao Prime Video, HBO Max e mais

Com a virada do mês, as principais gigantes do streaming atualizaram suas prateleiras digitais. O Prime Video preparou um cardápio recheado com destaque absoluto para o spin-off em formato de série derivado da franquia Legalmente Loira. Na HBO Max, a estratégia para a abertura de julho aposta forte no nicho de terror e suspense psicológico, gêneros de alta retenção que prometem fisgar o público nas férias.

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Para quem busca consumir conteúdo sem mexer no orçamento, o ecossistema de TV por streaming gratuito (FAST) também expandiu suas fronteiras: a Pluto TV confirmou a inclusão de dois novos canais fixos focados em séries clássicas e maratonas sem custo. Saiba mais!

Janela dos cinemas

O circuito cultural de rua também se renova. As telas dos cinemas brasileiros recebem nesta semana um circuito alternativo de peso, capitaneado por uma cinebiografia sobre o autor Franz Kafka, produções premiadas com o Urso de Prata em festivais europeus e o aguardado documentário político focado nos bastidores da CPI da Covid.

Para ficar por dentro, acesse as principais notícias da semana aqui – e siga a gente nas redes sociais para ser o primeiro a saber!