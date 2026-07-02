‘Pokémon Movie Fest 2026’ invade a Pluto TV

Publicidade

Os fãs da franquia de monstros de bolso mais famosa do mundo já têm programação garantida para os momentos de lazer em julho. O Canal Pokémon, um dos canais temáticos fixos da Pluto TV, dá início neste sábado à programação especial “Pokémon Movie Fest 2026”.

A proposta é trazer um novo filme da franquia a cada final de semana ao longo de todo o mês, resgatando produções clássicas que marcaram época nos cinemas e na TV. O festival começa no dia 4 de julho com o icônico terceiro longa da saga, focado nos mistérios dos Unown e do lendário Entei.

O Além da Tela está no WhatsApp! Siga nosso canal no WhatsApp Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

Pokémon Movie Fest

Abaixo, confira as datas e os títulos que serão exibidos sempre aos sábados na programação do canal ao vivo:

04 de julho: Pokémon 3: O Feitiço dos Unown Publicidade

11 de julho: Pokémon 4: Viajantes do Tempo

18 de julho: Heróis Pokémon: O filme

25 de julho: Pokémon: Jirachi – Realizador de Desejos

Para assistir, basta acessar o aplicativo da Pluto TV no horário das exibições e sintonizar o canal exclusivo da franquia.