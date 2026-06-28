Rapidinhas: Fusão bilionária ameaça o CNN, Gabigol desabafa na Record e a mudança em Silo

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O último final de semana de junho chega com os bastidores da televisão e do streaming em ritmo de plantão máximo. Enquanto megafusões bilionárias nos Estados Unidos ameaçam redesenhar o futuro de canais consagrados como a CNN, a TV aberta brasileira aposta em desabafos polêmicos de grandes astros do futebol e em reestruturações drásticas no jornalismo. Confira os principais destaques no giro semanal do Além da Tela:

“WarnerMount”: Pressão regulatória pode forçar a venda da CNN

A fusão de US$ 110 bilhões entre a Paramount Skydance (de David Ellison) e a Warner Bros. Discovery — apelidada no mercado como WarnerMount — avançou com o aval do Departamento de Justiça americano, mas encontrou uma barreira firme a nível estadual. O Procurador-Geral da Califórnia, Rob Bonta, segue investigando o negócio devido ao risco de monopólio e demissões em massa. Para destravar o processo, executivos já cogitam a venda da CNN. O atual CEO da rede de notícias, Mark Thompson, mandou um aviso claro à Paramount: não aceitará dividir o comando do canal com outro executivo, mirando os rumores de que a polêmica Bari Weiss (diretora da CBS News) assumiria o controle do ecossistema de jornalismo do grupo.

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Gabigol quebra o silêncio na Record: “Poderia ter ajudado na Copa”

No Esporte Record deste domingo (23h15), Cleber Machado conduz uma entrevista exclusiva e explosiva com Gabigol diretamente do CT Rei Pelé. O atacante do Santos soltou o verbo sobre ter ficado de fora da lista final de Tite na Copa do Mundo de 2022: “Como um jogador ganha duas Libertadores, é artilheiro e não vai para a Copa? Eu poderia ter ajudado”, desabafou. O goleador também comentou a atual fase do Peixe no Brasileirão e revelou um bastidor curioso: ele tinha mais certeza do que o próprio Neymar sobre a ida do camisa 10 para o Mundial de 2026.

Silo: Showrunner explica por que mudou nome de personagem por causa de Trump

O showrunner de Silo, Graham Yost, revelou um detalhe curioso sobre a aguardada terceira temporada da ficção científica da Apple TV+. A nova fase do drama estrelado por Rebecca Ferguson vai intercalar o presente com uma linha temporal do passado baseada no livro Shift, de Hugh Howey. Na obra original, o congressista protagonista se chama Donald, mas na TV ele virou Daniel (vivido por Ashley Zukerman). Yost admitiu que a mudança foi para evitar conexões com a presidência de Donald Trump: “Não queria um personagem chamado Donald neste mundo. É um nome reconhecível demais, mexe com paixões. Além disso, eu amo a música Daniel, do Elton John!”, brincou.

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MS NOW extingue blocos ao vivo e Alex Witt deixa a emissora após 27 anos

A rede MS NOW (antiga MSNBC, operando sob a bandeira Versant) anunciou uma reestruturação profunda em sua grade de finais de semana. A emissora encerrou oficialmente o bloco ao vivo The Weekend: Primetime para priorizar a exibição de video调podcasts pré-gravados de Chris Hayes e conteúdos da Crooked Media. A mudança marca também a despedida da lendária âncora Alex Witt, profissional que estava na casa desde 1999 e que narrou os maiores eventos do século, como o 11 de Setembro. Ela será substituída nas tardes pela repórter investigativa Antonia Hylton.

Disney aceita pagar US$ 50 milhões em processo sobre preços de streaming

A The Walt Disney Company fechou um acordo de US$ 50 milhões para encerrar uma ação coletiva que se arrastava desde 2022 nos Estados Unidos. O processo acusava a empresa de usar o monopólio da ESPN para obrigar operadoras digitais (como YouTube TV e DirecTV Stream) a incluírem seus canais em pacotes básicos, inflando artificialmente o preço das mensalidades para os consumidores. Além da indenização bilionária para quem assinou os serviços entre 2019 e 2026, a Disney se comprometeu a flexibilizar futuros pacotes sem a presença obrigatória de canais esportivos.

Colômbia será o país de honra no Festival de Annecy em 2027

O mercado de animação latino-americano celebra uma conquista histórica. O Festival Internacional de Animação de Annecy (França) e o mercado MIFA anunciaram a Colômbia como o país convidado de honra para a edição de 2027. O reconhecimento coroa uma década de ascensão de obras tchecas e colombianas como Virus Tropical e La Otra Forma, dando aos mais de 30 estúdios do país (articulados pela GEMA e ASIFA Colômbia) uma vitrine privilegiada diante de 18 mil profissionais da indústria global.

Estreia brasileira na grama de Wimbledon na tela da ESPN

O tênis profissional assume o protagonismo na grade da ESPN e do Disney+ Premium nesta segunda-feira (29) com o início de Wimbledon. O jovem fenômeno brasileiro João Fonseca faz sua estreia na grama sagrada de Londres enfrentando o experiente espanhol Roberto Bautista Agut pela primeira rodada. Já na terça-feira (30), a número 1 do país, Beatriz Haddad Maia, inicia sua caminhada no Grand Slam diante da uzbeque Maria Timofeeva, buscando revanche pela eliminação no Australian Open.

Jovem Pan contrata advogado André Marsiglia para “Os Pingos nos Is”

A Jovem Pan anunciou o advogado e professor André Marsiglia como o novo comentarista fixo do programa Os Pingos nos Is. Especialista renomado em liberdade de expressão e pioneiro na atuação jurídica nos inquéritos das fake news, Marsiglia chega para reforçar a bancada de análise política e econômica do formato de rádio e YouTube da emissora. “Chego entusiasmado para fazer um jornalismo sério, comprometido com as liberdades e com a defesa de um Judiciário independente”, declarou.

Coreia do Sul agenda lançamento de satélite Earth Observation via SpaceX

A recém-criada Agência Aeroespacial da Coreia do Sul (KASA) confirmou o lançamento de seu quarto satélite de médio porte de próxima geração para o dia 9 de julho, a partir da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia. O equipamento de observação terrestre de 500 kg atuará no monitoramento de safras agrícolas e incêndios florestais. Por outro lado, a KASA confirmou o adiamento do satélite Arirang 6 para o segundo trimestre de 2027 devido a atrasos na montagem do foguete europeu Vega-C.

Crunchyroll lança coleções especiais de animes de futebol

Aproveitando o clima do esporte que domina o planeta, a Crunchyroll disponibilizou uma curadoria temática com mais de 45 animes de esportes em sua interface até o dia 12 de julho. O grande destaque é o bloco “Lendas do Futebol”, que reúne desde o clássico nostálgico Capitão Tsubasa (Super Campeões) até o moderno fenômeno BLUE LOCK, que mistura futebol de alto nível com uma dinâmica intensa de sobrevivência escolar e profissional.

Cinema nacional brilha com o drama “Tinnitus” no CineCult

A faixa CineCult da TV Cultura exibe neste domingo (28), às 23h, o aclamado longa-metragem Tinnitus, dirigido por Gregorio Graziosi. Vencedor de três prêmios no Festival de Gramado (Fotografia, Direção de Arte e Montagem), o drama acompanha a terrível jornada de Marina Lenk (Joana de Verona), uma atleta de saltos ornamentais que vê sua carreira despencar após ser acometida por uma crise severa de zumbido insuportável no ouvido.

Patricia Abravanel recebe Latino e Maurício Manieri no SBT

O Programa Silvio Santos traz muito ritmo e descontração neste domingo. No clássico quadro “Jogo das 3 Pistas”, Patricia Abravanel comanda o confronto musical entre os cantores Latino e Maurício Manieri, que relembram histórias de bastidores de suas turnês e cantam seus grandes hits. A noite de variedades se completa com o game “Qual é a Música?” e as avaliações ácidas do “Show de Calouros” com o júri formado por Xaropinho e Lord Vinheteiro.